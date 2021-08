La nouvelle bande-annonce de « American Crime Story » dépeint l’affaire Clinton et Lewinsky

C’est un flash-back étoilé sur un scandale qui a secoué la nation en 1998 alors que Monica Lewinsky affronte Linda Tripp et nous avons notre premier aperçu de Clive Owen dans le rôle de Bill Clinton dans la dernière bande-annonce de la prochaine série FX sur la destitution de Clinton. .

La bande-annonce de « Impeachment: American Crime Story » montre Beanie Feldstein dans le rôle de Lewinsky lors de sa première rencontre avec Clinton, ainsi que ses interactions avec Linda Tripp, interprétées par une Sarah Paulson méconnaissable, qui a enregistré leurs conversations.

La série, qui sera diffusée le 7 septembre sur FX, se concentre sur la destitution de Clinton en 1998 et sa relation avec Lewinsky du point de vue des femmes fortement impliquées dans les événements ; en plus de Feldstein et Paulson, Annaleigh Ashford joue Paula Jones, qui a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre Clinton liée à la destitution.

La bande-annonce montre Tripp, qui est devenu un proche confident de Lewinsky, partageant plusieurs bandes d’appels téléphoniques enregistrés avec le stagiaire de la Maison Blanche qui ont contribué à la destitution de Clinton.

Cela donne également un aperçu d’Edie Falco dans le rôle d’Hillary Clinton et de Billy Eichner dans le rôle de Matt Drudge, l’éditeur du Drudge Report, qui a révélé l’histoire du scandale.

Le clip montre également Clinton prononçant la célèbre phrase : « Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme. »

Lewinsky a été producteur de la série, dirigée par Ryan Murphy.

« J’étais hésitant et, à vrai dire, j’avais plus qu’un peu peur de signer », a déclaré Lewinsky à Vanity Fair en 2019. « Mais après un long dîner avec Ryan, j’en suis venu à comprendre encore plus clairement à quel point il est déterminé à donner une voix à les marginalisés dans tout son brillant travail. J’ai le privilège de travailler avec lui et les autres personnes talentueuses de l’équipe, et j’ai le privilège d’avoir cette opportunité.

« Je suis tellement reconnaissante pour la croissance que nous avons faite en tant que société qui permet aux gens comme moi qui ont été historiquement réduits au silence de réintroduire enfin ma voix dans la conversation », a-t-elle poursuivi. « Ce n’est pas seulement un problème pour moi. Les gens puissants, souvent des hommes, profitent tout le temps de ceux qui leur sont subordonnés de multiples façons. Beaucoup de gens verront cela comme une telle histoire et pour cette raison, ce récit en est un qui est , malheureusement, à feuilles persistantes. »

« Impeachment: American Crime Story » est le troisième volet de la série examinant les scandales macabres qui ont rivé la nation. Il suit « The People v. OJ Simpson », qui comprenait également Paulson en tant que procureur Marcia Clark, et « The Assassination of Gianni Versace », qui a examiné le meurtre du célèbre créateur de mode.

