La nouvelle Apple TV 4K sera probablement livrée avec 120 Hertz à une résolution 4K

Le nouveau modèle de l’Apple TV 4K devrait permettre un taux de rafraîchissement de 120 Hertz en pleine résolution 4K. Il existe donc probablement un port HDMI 2.1, qui pourrait offrir des avantages pour la navigation et les jeux. Il y a des indications d’autres nouvelles fonctionnalités.

Une référence à une résolution 4K à 120 Hertz peut être trouvée dans le code de la version bêta de tvOS 14.5. L’utilisateur de la nouvelle Apple TV 4K aurait également besoin d’un téléviseur compatible, c’est-à-dire d’un téléviseur avec une connexion HDMI 2.1, afin de pouvoir utiliser le 120 Hertz avec une résolution 4K. Il est peu probable que cette fonctionnalité soit pertinente pour les films, mais cela signifiera probablement une navigation plus fluide dans tvOS et un affichage plus net et plus fluide des jeux compatibles.

Remarques sur 4K / 120Hz dans la version bêta de tvOS

9to5Mac a découvert les références à « 120Hz » et « supports120Hz » dans la version bêta de tvOS. Ils suggèrent qu’Apple teste au moins un mode 120 Hertz pour Apple TV. Le modèle actuel de l’Apple TV 4K est toutefois limité à 60 Hertz, car il ne dispose que d’une sortie HDMI 2.0. Même avec une mise à jour logicielle, il ne serait pas en mesure de lire le contenu en résolution 4K et à 120 images par seconde.

Une plus grande concentration sur Apple Arcade

La sortie HDMI 2.1 correspondrait à la rumeur selon laquelle Apple aimerait se concentrer davantage sur les jeux avec le nouveau modèle de l’Apple TV 4K. En d’autres termes, l’abonnement aux jeux Apple Arcade devrait jouer un rôle plus important. Il y a aussi des rumeurs sur le décodage AV1, que le fournisseur de streaming Netflix utilise déjà pour son application Android. Le codec AV1 peut enregistrer un contenu de haute qualité dans moins d’espace de stockage que le codec VP9. À l’avenir, il devrait gagner en importance pour le contenu 8K, comme l’écrit hartware.net.

La nouvelle Apple TV 4K devrait être présentée à l’automne 2021.