La nouvelle annonce des développeurs du prochain RPG Sea of ​​​​Stars révèle que le jeu sera retardé jusqu’en 2023

Sea of ​​​​Stars est un prochain RPG au tour par tour créé par le développeur Studio de sabotagedéveloppeur du jeu de plateforme à défilement latéral The Messenger.

Le nouveau jeu est une préquelle de The Messenger, qui a été entièrement financé sur Kickstarter et fortement inspiré des RPG classiques des années 90 comme Chrono Trigger par exemple.

Sea of ​​​​Stars a été initialement annoncé en 2020 et a ensuite été annoncé avec une fenêtre de sortie initiale de 2022 pour PC et Nintendo Changer. Cependant, comme beaucoup d’autres choses dans le développement de jeux, certaines décisions sont prises dans l’intérêt des développeurs et du jeu lui-même.

Plus tôt dans la journée, Sabotage Studio a publié une déclaration annonçant l’état actuel du jeu et a révélé que la date de sortie de Sea of ​​Stars avait été repoussée de 2022 à 2023.

La fenêtre de sortie de Sea of ​​​​Stars pour Holiday 2022 avait déjà été révélée dans une bande-annonce en 2021. Cette fois, Sabotage Studio a annoncé la nouvelle dans un message Twitter contenant une déclaration officielle de l’équipe de développement informant tout le monde du retard de Sea of Étoiles.

Le retard sera sans aucun doute un choc pour les joueurs et les supporters qui anticipent la sortie du jeu cette année, mais le communiqué officiel explique la raison de la décision de retarder la sortie de Sea of ​​​​Stars.

Selon le communiqué, les développeurs approchent d’une étape majeure dans le développement de Sea of ​​Stars. Ainsi, les principales priorités de Sabotage Studio sont la qualité de vie de l’équipe de développement et du jeu lui-même.

Cela peut être interprété comme signifiant que le développeur donne la priorité à la santé de l’équipe et donne à Sea of ​​​​Stars le temps dont il a besoin pour se terminer lors de sa sortie officielle. Sabotage dit également l’appréciation de l’équipe de développement dans une déclaration à ceux qui ont soutenu le studio et continuent de le faire.