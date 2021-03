La nouvelle affiche du casting de Mortal Kombat fait allusion aux véritables origines de Cole Young

Une nouvelle affiche pour la prochaine adaptation de jeu vidéo du réalisateur Simon McQuoid, Combat mortel, rassemble les acteurs principaux pour la bataille et peut faire allusion à la véritable origine du nouveau personnage Cole Young. L’affiche a été partagée par Producteur de Mortal Kombat Todd Garner sur les réseaux sociaux et présente un grand nombre de personnages bien-aimés de la célèbre franchise, notamment Sub-Zero (Joe Taslim), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Kung-Lao (Max Huang), Kano (Josh Lawson), Shang-Tsung ( Chin Han), Sonya Blade (Jessica McNamee), Mileena (Sisi Stringer), Liu Kang (Ludi Lin), Jax (Mechad Brooks), Raiden (Tandanobu Asano) et le nouveau personnage principal Cole Young (Lewis Tan), avec chacun d’eux l’air prêt pour le combat qui les attend.

Quelque chose pour tout le monde (presque.) pic.twitter.com/Q0ZwQP0CIm – Todd Garner (@Todd_Garner) 15 mars 2021

Cole Young en particulier se démarque, avec l’affiche nous donnant notre premier bon aperçu de son costume et de son choix d’arme, un tonfa. Beaucoup se sont demandé si Cole se révélerait avoir un lien avec Combat mortel tradition, certains théorisant que ses origines mystérieuses auront des liens avec Scorpion ou Sub-Zero. L’utilisation d’un tonfa fait maintenant croire que Cole sera connecté avec The Edenians, une race humanoïde d’une autre dimension, avec l’arme rappelant Combat mortel personnage, Tanya, qui était elle-même un édénien.

L’acteur Lewis Tan, qui joue Cole Young, a récemment offert un aperçu intéressant du nouveau personnage controversé, suggérant qu’il pourrait avoir des liens avec les éléments fantastiques plus larges de la franchise sans le savoir encore. « Mortal Kombat est intéressant parce que c’est un fantasme. Il y a beaucoup d’éléments fantastiques, mais mon personnage est une perspective vraiment solide tout au long de l’image, donc c’est agréable d’être impliqué dans ce monde fantastique mais de pouvoir jouer un point vraiment ancré. . Je pense que c’est une façon vraiment intéressante de montrer au public qui ne connaît pas le jeu une nouvelle perspective », a révélé Tan.

Mortal Kombat la distribution de l’ensemble sera dirigée par un nouveau personnage, Cole Young, un homme qui a l’habitude de se faire battre pour de l’argent, ignore l’importance de son héritage et devient méfiant lorsque l’empereur d’Outworld Shang Tsung envoie son meilleur guerrier, Sub-Zero, pour le traquer. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

Pour le plus grand plaisir de Combat mortel fans du monde entier, le redémarrage à venir a récemment reçu une cote R officielle pour « une violence et un langage sanglants forts partout, et quelques références grossières ». Reste à savoir si cela suffira pour réaliser pleinement les décès préférés des fans. Combat mortel devrait sortir en salles et sur le service de streaming HBO Max de Warner Bros. Pictures le 16 avril 2021. Cela nous vient grâce à Compte Twitter officiel de Todd Garner.

