La nouvelle affiche Cherry de Tom Holland est rapidement changée après que l’original ait confondu les fans

Tom Holland’s Cerise l’affiche est arrivée aujourd’hui avec une assez grosse erreur d’impression. Les fans ne savaient pas comment l’affiche avait été diffusée sur Internet. L’affiche a été rapidement démontée puis remplacée par l’erreur corrigée, mais la version originale s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, beaucoup prenant le temps de s’en moquer. En regardant l’affiche originale, qui représente le personnage principal de Tom Holland, il était presque impossible de comprendre quel était le titre du film.

L’original Cerise l’affiche a été publiée ce matin par Variety. L’affiche sur le thème des récompenses était censée susciter l’enthousiasme pour un film dont beaucoup pensent qu’il peut prétendre aux Oscars. Sous le visage de Tom Holland se trouve l’endroit où le titre du film était censé être facilement lu. Cependant, tout était confus et au lieu de Cerise, cela ressemblait plus à « Cherk », ce qui a conduit à beaucoup de blagues.

Variety a sorti l’affiche et a présenté des excuses. « Variety s’excuse pour notre erreur dans la fausse impression numérique de l’annonce du film Cerise. Ce n’est pas à la hauteur de nos normes. Voici la version corrigée de l’annonce. « Ils ont présenté la version réelle de l’affiche, que tout le monde peut désormais lire clairement. Des erreurs se produisent tout le temps, en particulier avec des éléments numériques. Il semble que l’affiche originale ait souffert d’une sorte de numérique pépin qui a brouillé le Cerise logo. Étrangement, cela n’a affecté aucune autre partie de l’affiche, y compris la « meilleure image » imprimée juste au-dessus. Quoi qu’il en soit, tout a été corrigé, bien que l’original flotte toujours, ce qui crée de la confusion.

Cerise est un départ pour Tom Holland, qui est surtout connu sous le nom de Peter Parker dans le Homme araignée la franchise. L’acteur a retravaillé avec Avengers: Fin de partie réalisateurs, les Russo Brothers, pour s’attaquer à une histoire en partie basée sur des événements réels. Il est basé sur le roman du même nom de Nico Walker et, outre la Hollande, il comprend Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg, Forrest Goodluck et Michael Gandolfini. Les frères Russo ont déclaré que les fans du jeune acteur allaient être époustouflés par sa performance dans Cerise.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que quelques images officielles de Tom Holland dans Cerise, et il a l’air très différent de Peter Parker. Le personnage principal est un vétéran atteint d’un syndrome de stress post-traumatique sévère qui se tourne vers le vol de banques pour garder son habitude aux opioïdes en vie. Cependant, l’histoire n’est pas si simple, pas plus que la façon dont les frères Russo l’ont construite. « Le film parle de [Holland’s] cycle de la vie. C’est un cycle de vie d’environ 15 ans. Et il est divisé en chapitres où chaque chapitre est tourné presque comme s’il s’agissait d’un film différent, mais ils sont tous liés d’une certaine manière », explique Joe Russo. Cerise sortira en salles le 26 février 2021 et sur Apple TV + le 12 mars 2021. Vous pouvez consulter l’affiche bâclée ci-dessus et la version corrigée ci-dessous, grâce à le compte Twitter Variety.

