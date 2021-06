Stranger Things a surpris tout le monde cette semaine en annonçant l’ajout de quatre nouveaux acteurs à son casting pour la quatrième saison sur Netflix. Amybeth Mcnulty, ancienne Anne With an E, était la plus importante parmi les nouveaux visages et il a fallu tous les flashs de l’annonce. Cependant, ce que peu ont remarqué, c’est que les noms qui sont ajoutés à la distribution Ils avaient également une autre actrice reconnue, dans son cas pour avoir participé à l’univers cinématographique Marvel.. Qui est-ce?

L’artiste en question est Régina Ting Chen qui sera chargé d’interpréter les Madame la conseillère Kelly: un conseiller populaire qui se soucie profondément de ses élèves, surtout ceux qui ont plus de difficultés. Le personnage qui sera ajouté à l’intrigue de la quatrième saison est une nouvelle étape dans la carrière de l’actrice de 31 ans.

La nouvelle actrice de Stranger Things qui était dans une série Marvel et vous ne vous en rendiez pas compte

Regina est originaire de Honolulu Hawaï et quand elle était petite, elle a déménagé Texas avec sa famille. Là, il a découvert son amour pour le théâtre et a commencé à étudier. Il a été développé dans l’industrie cinématographique indépendante de sa ville, mais en 2016, il a été Finaliste du programme Diversity Drama Initiative de CBS et les portes des grandes ligues lui furent ouvertes.

Cette nouvelle étape de sa carrière lui a valu des rôles terriens dans Reine du sud (comme Catherine Nakai), Veilleurs (en tant que chef d’équipe) et Dynastie (comme Julia). En 2021, il apparaît dans la série à succès Marvel, The Falcon and The Winter Soldier, dans le rôle de un journaliste dans l’épisode 2. De plus, elle est redevenue journaliste dans Sort 3 : le diable me l’a fait faire.

Qui sont les nouveaux acteurs de Stranger Things ?

En plus des nommés McNulty et Chen, il y a deux autres interprètes parmi ceux qui ont rejoint la série Netflix : Grace Van Dien comme Chrissy et Myles Truitt comme Patrick. La première est une jeune femme de 24 ans c’était dans Le village de NBC, L’Académie des Serres et récemment, elle a été la protagoniste du film de Vince Vaughn Le Bing par Hulu. Alors que le second est un acteur de 19 ans qui ont participé à des productions telles que Famille mafieuse noire par Starz.