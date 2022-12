La nouveauté de Waze vous convaincra d’arrêter d’utiliser Google Maps une fois pour toutes

Le célèbre outil de navigation routière ne cesse de s’améliorer, désormais avec un nouveau type d’alerte.

Le développement de Waze est désormais réalisé conjointement par les équipes Google Maps et Waze

Peu à peu, Waze se transforme en un outil de plus en plus indispensable pour les millions de conducteurs dans le monde qui l’utilisent chaque jour. Et, bien que tout indique que peu à peu Google Maps et Waze deviendront plus similaires, l’application de navigation et de cartes « secondaire » de Google continue de tirer parti de Google Maps à certains égards.

Et le meilleur de tout, c’est que la plateforme ne cesse de s’améliorer. Comme nous avons pu le savoir maintenant grâce à Le bordla dernière version bêta de l’application mobile Waze introduit une option utile qui peut nous éviter plus d’un problème.

Les avertissements routiers dangereux arrivent sur Waze

Comme découvert dans la nouvelle version bêta de l’application, Waze inclura des avertissements pour les routes dangereuses. Ainsi, l’application alertera les conducteurs lorsque leur itinéraire comprendra autoroute à forte concentration d’accidentsce qui pourrait comporter un risque supplémentaire.

En ce sens, il est précisé que l’avertissement n’apparaîtrait que lors de la conduite sur des routes où l’utilisateur se déplace fréquemment.

S’il y a une route considérée comme dangereuse sur le parcours, l’application affichera un avis indiquant que les rapports des autres conducteurs suggèrent qu’il y a une forte concentration d’accidents sur les routes. Cet avis peut être supprimé à tout moment, et si vous ne souhaitez plus le recevoir, il est également possible désactiver ces types d’alertes.

Pour l’instant, la fonctionnalité est en phase de test bêta de l’application et n’est disponible que dans certains pays. Petit à petit, il devrait s’étendre à d’autres régions du monde, et nous espérons sans doute qu’il finira par arriver bientôt, car il pourrait être très utile lors de déplacements sur des routes peu fréquentées ou inconnues, en connaissant à l’avance les risques éventuels qui pourraient apparaître au cours du parcours.

