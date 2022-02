« La nouveauté de l’affaire Doute raisonnable est que le SCJN l’attire en raison de l’impact qu’elle a causé » : Armando Vicencio Álvarez

Fin 2021, l’un des contenus les plus vus sur Netflix était la série documentaire Doute raisonnable : Conte de deux enlèvements. Dans les réseaux sociaux et les actualités, il a acquis une plus grande notoriété en raison du grand nombre d’opinions qui avaient un dénominateur commun. Qui? La coïncidence dans la critique et la remise en question de l’arbitraire avec lequel la justice est administrée au Mexique. L’intérêt de le voir augmenter au début de 2022.

Roberto Hernández, avocat et réalisateur de documentaires qui, en 2008, a mis sur la carte visuelle du public mexicain un système judiciaire défaillant avec présumé coupable, réapparu dans son rôle de réalisateur pour nous montrer le cas de quatre hommes condamnés à Tabasco pour le crime d’enlèvement dans le cadre d’un procès truffé d’irrégularités par des agents de l’État et des fonctionnaires de la justice.

L’agitation provoquée par cette histoire a été telle qu’Arturo Zaldívar, ministre-président de la Cour suprême de justice de la Nation (SCJN), a fait la demande officielle d’attirer l’affaire le 10 février de l’année en cours. Le magistrat a déclaré qu’il était attiré parce que des précédents importants peuvent être générés et parce que la Cour ne peut faire l’impasse sur la réparation des injustices.

Rappelons qu’en 2020 le SCJN avait déjà été sollicité pour saisir l’affaire, mais il n’y a pas procédé. C’est jusqu’à présent, en raison de l’impact que ce nouveau travail de Roberto Hernández a eu, qu’il a décidé d’exercer ce pouvoir.

Pour parler de cette intervention de la Cour avec une affaire qui a trouvé une belle vitrine sur Netflix, Spoiler a invité Armando Vicencio Álvarez, avocat mexicain renommé et professeur à la Faculté de droit de l’Université nationale autonome du Mexique.

La Cour Suprême de Justice de la Nation peut-elle attirer une affaire qui est montrée dans une série documentaire ?

Oui, c’est parfaitement faisable. Le pouvoir d’attraction qu’exerce la Cour suprême sur les jugements d’amparo direct, ou d’amparo indirect en révision, est très large. Fondamentalement, dans ce cas, le ministre président et l’assemblée plénière de la Cour fondent leur exercice du droit d’attraction sur la signification sociale qu’il peut avoir.

A certaines occasions, le pouvoir d’attraction peut s’exercer du fait de la nécessité de questions très techniques d’interprétations d’articles constitutionnels. Mais la loi établit aussi la possibilité que ce pouvoir soit donné lorsque le cas en question dépasse les frontières du cas lui-même.

Évidemment, cette décision profitera ou nuira aux garçons accusés d’enlèvement, mais l’importance que cette décision dérivée de la série documentaire Netflix va générer est ce qui fait que la Cour attire l’affaire. C’est juridiquement viable.

Que se passerait-il demain si Netflix, Amazon Prime, HBO Max ou une autre plateforme de streaming sortait un documentaire montrant un cas similaire ? La Cour suprême a-t-elle l’obligation d’attirer de telles affaires? Sera-t-il capable d’attirer n’importe quel cas?

En fait, à ce jour, vous pouvez attirer n’importe quel cas qui semble socialement pertinent et transcendant. La nouveauté de cette affaire est que le président de la Cour se reconnaît attiré par l’impact causé par la série documentaire.

Il n’y a aucune raison ou procédure exclusive dans la loi pour que la Cour vous attire. C’est peut-être à la demande de la cour collégiale elle-même qu’elle dit « hé Cour suprême, il me semble que cette affaire est pertinente », ou « il me semble que cette affaire mérite une interprétation directe de votre part », et le La Cour l’accepte et l’attire par l’intermédiaire d’un de ses membres. Ou il se peut, comme dans le cas qui nous occupe en ce moment, que l’un des membres de la Cour décide de l’attirer sans qu’on le lui demande.

Ce pouvoir dont dispose la Cour est tellement discrétionnaire qu’elle peut le faire pour les motifs qu’elle juge pertinents. Dans le scénario que vous évoquez, cela peut arriver ou non. Il peut arriver qu’un autre documentaire sorte aussi bien fait et d’une qualité telle que Doute raisonnable et que la Cour décide de ne pas l’attirer. C’est totalement discrétionnaire.

Depuis 2020, la Cour suprême a été priée d’attirer l’affaire illustrée dans Doute raisonnable et ne l’a pas fait. Puis cette série documentaire a été réalisée et elle l’a attiré. Cela ouvre la porte à quelqu’un d’autre pour dire « hé, pourquoi ne pas faire un documentaire ou une série documentaire pour voir si maintenant la Cour suprême de justice de la Nation nous écoute ? ».

C’est une porte très intéressante qui s’ouvre. Les avocats plaidants, surtout aujourd’hui, doivent faire preuve de créativité. Par exemple, ma formation d’avocat, qui remonte aux années 80, était beaucoup plus carrée. J’ai adhéré aux codes de procédure, aux lois procédurales, et il m’était difficile de m’en sortir. Or, au 21ème siècle, l’avocat plaidant qui n’est pas créatif n’est sûrement pas efficace.

Cette porte que vous détectez est une porte qui s’ouvre pour nous avocats. On peut l’assimiler au journal de l’époque, à un magazine spécialisé. Maintenant, ce sont les documentaires, c’est-à-dire d’autres chaînes qui n’existaient pas avant. Il n’y a pas de tel précédent. Désormais, cette possibilité peut être utilisée légitimement par un justiciable et il appartient à la Cour de décider s’il est accroché ou non.

Pour vous, en tant qu’avocat plaidant formé dans une génération carrée, comme vous l’avez mentionné, qu’est-ce que cela signifie qu’à travers le cinéma, à travers le genre documentaire, ces cas comme celui montré Doute raisonnable procéder pour que justice soit rendue?

Dès le départ, en tant que choc des générations, ça a été dur pour moi. Il ne m’a pas été facile d’accepter toutes ces nouvelles possibilités. Mais aujourd’hui cela me semble positif, bénéfique pour la société.

Je remonte un peu plus loin. Je suis d’une génération où la télévision était pratiquement un divertissement la semaine et un sport le week-end. C’était très difficile pour moi de regarder les chaînes dites culturelles de l’époque pour apprendre des choses, je veux dire 9 et 11 à la télévision ouverte, qui était aussi la seule chose que nous avions. Si je voulais apprendre des choses, je lisais pour moi-même ou j’allais à l’école. C’était complexe d’allumer la télévision pour apprendre quelque chose, alors que c’était le journal télévisé de Televisa qui vous apprenait des choses. Pour moi, c’était un saut pour arriver à cette télévision actuelle pour apprendre, réfléchir et savoir au-delà du simple plaisir.

Deuxièmement, le look professionnel. Participez, faites partie et apprenez-en davantage sur les événements juridiques importants tels que le Doute raisonnable C’est nouveau, très positif. Je crois que dans la mesure où ces types de cas sont médiatisés avec l’efficacité de la télévision en streaming et du cinéma, avec le genre documentaire, ce sera beaucoup plus positif.

De votre point de vue, comment devient-on spectateur d’un tel contenu ? Je veux penser que ce n’est pas la même chose de le voir de la tranchée journalistique, comme c’est mon cas, que de le voir de la tranchée en tant qu’avocat, tel est votre cas. Vous arrêtez d’être un public ordinaire parce que vous vous sentez proche de ces histoires. comment as-tu vu Doute raisonnable?

Il y a des aspects qui attirent mon attention. Roberto Hernández, le directeur, est avocat. C’est une information importante car il n’est pas seulement un bon documentariste, mais plutôt un avocat qui s’est consacré à documenter des affaires judiciaires. Cela m’attire en tant qu’avocat et je suis heureux que cela ne tombe pas dans le lieu commun de déchirer l’avocat et le système judiciaire, comme cela s’est produit avec d’autres contenus qui véhiculent pratiquement l’idée que le monde serait mieux sans eux. . Les conclusions auxquelles le spectateur est invité à parvenir reviennent à dire « c’est essentiel, mais il faut l’améliorer ». Il y a trop d’espaces qui doivent être améliorés.

Par contre, en tant que spectateur éclairé sur la question, bien sûr je cherche des détails, je comprends la procédure. Je fais référence aux lois qui sont invoquées à ce moment-là, ou aux étapes procédurales que l’on voit dans le documentaire. Je te dirais que dans ce sens Doute raisonnable c’est impeccable. Le monde judiciaire n’a pas mis un seul mais au documentaire juridiquement parlant. Il n’enfreint pas les normes juridiques.

Y a-t-il une chance que la Cour suprême crée un précédent encore plus grand si elle détermine que les accusés qui apparaissent dans la série documentaire peuvent être libérés ?

C’est une question plus technique. En réalité, le problème survient une fois que la décision de justice les déclarant coupables a été confirmée. Ce que la Cour va déterminer, pour autant que je sache, ce n’est pas s’ils sont coupables ou non, mais le nombre d’années pendant lesquelles ils vont être privés de leur liberté pour cette culpabilité.

La première condamnation les a reconnus coupables et cette condamnation n’a pas fait l’objet d’un appel. Puis est venue la peine où on leur donne les années et c’est la peine qu’on demande à modifier en amparo, c’est-à-dire la peine de trois ans et demi qui allait jusqu’à 50 ans de prison. Disons que la Cour n’a pas si compliqué car elle ne va pas analyser si ces garçons sont coupables ou non. Ce qu’il analysera, c’est s’ils correspondent aux 50 ans ou aux trois ans et demi qui leur avaient été donnés au départ.

En ce sens, juridiquement parlant, ce n’est pas si compliqué, ni si important, car ils ne vont pas analyser tout le procès ou toutes les preuves qui les déclarent coupables ou non. Là je ferais une petite critique du documentaire. Parce que? Parce que vous avez un très haut niveau d’intérêt et de transmission d’informations, juste au moment où la partie centrale arrive, le récit, le ton et l’intensité baissent un peu, donc le point qui va être fait n’est pas si clair pour nous. en dehors. Ledit point est de savoir ni plus ni moins si ces garçons vont passer 50 ans ou trois ans et demi en prison.

A tout cela, quelle aurait dû être la première question, qu’est-ce que le doute raisonnable ? Expliquez-moi avec des pommes et des poires ce que signifie ce chiffre légal.

En 2008, le système de justice pénale au Mexique a radicalement changé. Il cesse d’être un système inquisitoire et devient un système accusatoire avec l’idée principale de défendre l’innocence de tout accusé jusqu’à preuve du contraire.

Cela a été le moteur de la pression internationale où le Mexique, dans différentes instances, tant juridiques qu’universitaires, a été invité à modifier le système pénal parce qu’il fonctionnait assez mal, principalement parce que l’accusé était considéré comme coupable depuis le début. Bien que la loi ait dit le contraire, dans la pratique, l’accusé était coupable. Et la défense devait consister à prouver son innocence, ce qui est une aberration pour les droits de l’homme.

La chose logique est que l’accusé est considéré comme innocent et que la partie accusatrice, qui est l’accusation, doit se consacrer à prouver sa culpabilité. C’est sa fonction. Ils supposent que l’accusé est innocent. On ne présume pas, comme auparavant, que l’accusé est coupable.

La figure du doute raisonnable fonctionne de la manière suivante : puisque c’est l’accusation qui doit prouver la culpabilité, le fait qu’il existe un doute raisonnable sur leur innocence est plus que suffisant pour les considérer comme tels. En d’autres termes, l’accréditation de l’accusation concernant la culpabilité doit être convaincante pour qu’une personne puisse être condamnée ou condamnée. Mais s’il existe un doute raisonnable qu’il n’est pas coupable, c’est plus que suffisant pour qu’il soit déclaré non coupable.

C’est pourquoi le titre de cette série documentaire est précis et un peu sarcastique. Où était le doute raisonnable ? Ce contenu nous dit de nombreux doutes raisonnables : que ce soit la mécanique de la balle, si elle est entrée par la main, si la distance, s’il n’y a pas eu d’interaction entre les hommes dans le camion et la Jetta verte. Il est plus que clair qu’il s’agit de doutes raisonnables.

Face à ce type de production, qui se fait de plus en plus sur des plateformes de streaming et de cinéma, quelle est l’importance pour vous avocats d’avoir le soutien de cinéastes pour plaider de manière créative ?

Plus précisément avec cette série documentaire, j’insisterais sur un fait intéressant : le documentariste est avocat de profession, de formation, et d’après ce que je comprends il devient documentariste en raison de son besoin de transmettre des injustices avec impact. Comme s’il était devenu réalisateur de documentaires par accident, pour le dire autrement. Il a trouvé dans ce genre un moyen de faire connaître ces injustices.

Utiliseriez-vous le documentaire pour plaider ?

Je pense que je suis trop maladroit pour transmettre de bonnes idées et un bon contenu à travers la caméra. Mais je crois qu’en tant qu’avocats nous avons l’obligation de recourir à tout : le documentaire, le podcast, l’interview, la conférence, l’écriture, le livre, la démonstration et même ce qui n’a pas été inventé.

