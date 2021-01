La nourriture corporelle nourrit également l’âme

En plus d’être le carburant naturel du corps, la nourriture est également essentielle pour assurer la vitalité des activités quotidiennes, prévenir les maladies et laisser l’esprit énergiquement équilibré, plus calme et plus léger. C’est vrai, le régime influe directement sur la vitalité de l’esprit et, pour cette raison, l’expression «nous sommes ce que nous mangeons» est si bien connue qu’elle vaut aussi bien pour l’extérieur que pour l’intérieur.

Mais, après tout, que mangeons-nous souvent? Si nous laissons notre nourriture de côté et optons pour des plats plus rapides et plus gros, notre corps est surchargé de fonctions, car il essaiera à tout prix d’obtenir les nutriments manquants. Cet effort supplémentaire gaspille notre énergie, ce qui nous rend fatigués, réticents et facilement dispersés.

Imaginez que l’organisme soit une maison qui doit être décorée chaque jour avec des objets utiles. Vous sentiriez-vous bien si le meuble choisi était poussiéreux et sale? Évidemment pas. Il en va de même avec le corps, qui a besoin de plats colorés et sains pour assurer le bien-être de l’esprit. Si vous pensez que vous devrez manger des aliments que vous n’aimez pas, vous vous trompez.

La nature nous fournit une variété de nutriments essentiels, que ce soit dans les légumes, les fruits, les céréales et les produits animaux, qui peuvent être consommés pour subvenir aux besoins, selon le goût de chacun. Même si la personne n’aime pas certains aliments naturels, la technologie aide et offre des versions synthétiques de ces nutriments. Par exemple, si vous n’aimez pas l’œuf ou le lait, riche en albumine, une substance qui sert à augmenter les muscles, il est possible de le consommer sous forme de supplément d’albumine. La vitamine C, nécessaire à la formation des tissus et à l’absorption du fer, est également un autre composant qui peut être trouvé dans plusieurs sources, telles que l’orange, le kiwi, l’acérola, l’oignon et le chou.

Penser l’âme comme une extension du corps, la soigner et la valoriser doit être une activité quotidienne. De même, la nécessité de prendre soin du corps doit être prise en compte, afin qu’il soit sain de laisser l’âme également en bon état. La nourriture doit privilégier la santé, pas l’esthétique. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seulement ce à quoi vous ressemblez, mais ce que vous pensez et ressentez. Comment veux-tu vivre demain? Rendez votre vie plus légère, sereine, lumineuse et gaie dès aujourd’hui! Ayez un corps et une âme sains!