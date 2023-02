La nounou star Fran Drescher taquine un film de réunion potentiel

Tel que rapporté par ScreenRant, La nounou Le 30e anniversaire est presque là. À l’approche de la date, la star de la série originale Fran Drescher a récemment taquiné les fans avec une reprise potentielle du film lors d’une interview avec le magazine Parade. La nounou a été créée par Drescher et son ancien mari, Peter Marc Jacobson. L’émission a été diffusée sur CBS en 1993 et ​​a duré six saisons jusqu’en 1999. La nounou a été fortement influencé par les expériences réelles de Drescher grandissant dans le Queens, New York, et s’est concentré sur le personnage de Drescher, Fran Fine, prenant un emploi de soignant pour les trois enfants du riche producteur de Broadway Maxwell Sheffield (joué par Charles Shaughnessy).

Tout en discutant avec Parade, Drescher a révélé ses réflexions sur la série à la lumière du prochain anniversaire de l’émission. Elle a dit: « Je pense La nounou a un élément intemporel et beaucoup de plaisir visuel pour les yeux. Les beaux décors, les beaux costumes toujours en vogue aujourd’hui, la tension sexuelle entre M. Sheffield, le patron, et Mme Fine, la nounou. Le fait qu’elle traite les enfants non pas comme une supérieure mais comme une égale est très attrayant pour les enfants. Je pense qu’il y a une tradition dans toute la série qui est intemporelle et vraiment amusante à regarder. »





Fran Drescher a déclaré que la nounou « a fait appel aux adultes et aux enfants »

Drescher a ajouté: « Le fait est que l’incroyable écriture et la comédie à rire aux éclats ont séduit les adultes et les enfants à double sens, et le fait que les costumes étaient de magnifiques vêtements de couture, il y a donc, à coup sûr, une qualité intemporelle. «

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait une version cinématographique potentielle de la série emblématique, la star a déclaré: « Je pense que le film serait une combinaison d’une nouvelle histoire et de la distribution originale, d’une manière ou d’une autre, l’une s’emboîterait dans l’autre. Nous nous rencontrons en fait avec le président de Sony dans quelques semaines parce que c’est La nounou Le 30e anniversaire arrive en novembre et nous voulons discuter de ce que nous pourrions faire pour créer de l’excitation chez les fans à l’occasion de cette occasion propice. »

La star a ensuite révélé qu’elle était toujours en contact avec certains de ses anciens membres de la distribution. Elle a dit: « Oui, je suis [in touch with them]. Je dirais surtout Renée Taylor qui jouait ma mère Sylvia. Elle est sur le point d’avoir 90 ans, et Charles Shaughnessy et moi nous voyons de temps en temps. Il est absolument adorable et je l’adore. Avec le reste de la distribution, nous contactons et communiquons principalement par e-mail ou sur les réseaux sociaux. »

Avec de nombreuses séries bien-aimées qui reçoivent actuellement des reprises, des remakes et des redémarrages, la possibilité d’une reprise de film de La nounou semble plus probable que jamais. Pourtant, que ce soit ou non La nounou film devient une réalité reste à voir.