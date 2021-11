La nounou Showrunner dit que le redémarrage pourrait mettre en vedette Cardi B

Parmi les nombreuses propriétés télévisées en cours de discussion pour les redémarrages et les remakes, la sitcom des années 90 La nounou On en parle depuis plusieurs années maintenant, et avec toute la série originale disponible en streaming, elle continue de faire l’objet de nombreuses conversations. En 2018, le co-créateur et star de la série Fran Drescher a suggéré que Cardi B pourrait être son choix pour reprendre le rôle-titre si un redémarrage devait avoir lieu. Cependant, pour le moment, Drescher a déclaré que son objectif actuel était de faire de la version musicale de Broadway de l’émission un succès, mais son collègue co-créateur Peter Marc Jacobson a expliqué ce qu’un redémarrage dirigé par Cardi B pourrait entraîner dans une nouvelle interview.

Peter Marc Jacobson est apparu sur Oh, Mr. Sheffield! podcast et a été interrogé sur le redémarrage potentiel de La nounou. Bien qu’il ait clairement indiqué que si un redémarrage se produisait, il ne s’agirait pas de revenir sur l’ancien terrain juste pour le plaisir.

«Je ne suis pas intéressé à faire une autre nounou avec une autre fille qui serait comme Fran. J’ai l’impression que cela a été fait », a-t-il déclaré, puis a continué à parler de l’inclusion de quelqu’un comme Cardi B dans les plans futurs. « Elle n’aurait pas besoin d’être juive, n’est-ce pas ? Elle pourrait être, vous savez, n’importe quoi. Ce n’est pas grave, car c’est un poisson hors de l’eau. Cardi serait un poisson hors de l’eau où que vous la mettiez. Donc voilà. Et un excellent poisson. Parce que, vous savez, elle est drôle, et si elle était bien écrite, ce serait génial. Et je veux dire, elle est drôle toute seule. Je l AIME. On parlait de l’endroit où Fran aurait pu épouser un homme noir, et ils avaient Cardi, et Fran était sa mère.

Alors que beaucoup diront que les redémarrages sont le résultat de studios de cinéma et de télévision à court de nouvelles idées, il y en a qui ont leurs mérites, d’autres qui aident à apporter une série à un nouveau public qui ne s’aventurerait jamais dans le passé pour découvrir le original, et puis il y a ceux qui remanient simplement la propriété d’origine afin de gagner plus d’argent d’une émission ou d’un film de grand nom. Il semble que si La nounou fait un retour à la télévision, il essaiera au moins de faire quelque chose de nouveau avec la série.

En ce qui concerne Cardi B, étant passée d’une autre « oh non pas une autre star de la musique qui pense pouvoir jouer » à une sérieuse candidate pour de grands rôles, si elle serait disponible pour participer à un redémarrage de La nounou est un tout autre jeu de balle. Ayant apparu comme Leysa dans F9, et reprenant son rôle pour le prochain F10, Cardi est également apparue dans le film 2019 arnaqueurs et est recherché par Penn Badgley pour rejoindre la série à succès Netflix TU. Ayant pris pied dans l’industrie, il est clair que nous verrons plus de Cardi B sur les écrans de télévision et de cinéma, et il peut y avoir une file d’attente de projets pour elle avant La nounou vient jamais autour.





