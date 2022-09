La nounou de Blumhouse : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

La réalisatrice Nikyatu Jusu a fait ses débuts en tant que réalisatrice. Nounou, un nouveau film d’horreur du talent prometteur, devrait sortir cet automne. Blumhouse Productions produit aux côtés de Stay Gold Features, Topic Studios et LinLay Productions. Amazon Studios est configuré pour gérer les droits de distribution étendus. En plus de la réalisation, Jusu a également écrit le scénario.





Jusu est surtout connue pour ses travaux axés sur les luttes complexes auxquelles sont confrontées les femmes noires et immigrées aux États-Unis. Son court métrage Suicide au soleilcentré sur un vampire noir dont la mélanine la protège du soleil, a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2019. Maintenant, la cinéaste semble suivre ce chemin d’horreur avec sa dernière entreprise, qui a également été présentée en première à Sundance plus tôt cette année.

Sur ce, regardons tout ce que nous savons sur Nounou, le premier long métrage de Jusu en tant que réalisateur. En quoi consistera l’intrigue et quels thèmes pourront être explorés ? Qui a été aligné dans le casting? Alors que le film a été présenté en première à Sundance, quand et où pouvons-nous nous attendre à une sortie publique ? Et qu’est-ce que le public devrait savoir d’autre sur Nikyatu Jusu Nounou?





Nounou : l’intrigue

Depuis Nounou créée à Sundance plus tôt cette année, nous avons une idée générale de ce à quoi s’attendre de l’intrigue. Un synopsis officiel dit :

« Dans cette fable d’horreur psychologique du déplacement, Aisha, une femme récemment émigrée du Sénégal, est engagée pour s’occuper de la fille d’un couple aisé vivant à New York. Hantée par l’absence du jeune fils qu’elle a laissé derrière elle, Aisha espère son nouvel emploi lui offrira la chance de l’emmener aux États-Unis, mais devient de plus en plus perturbée par la vie familiale instable de la famille.À l’approche de son arrivée, une présence violente commence à envahir à la fois ses rêves et sa réalité, menaçant le rêve américain qu’elle est assemblage minutieux. »

Une bande-annonce officielle a été publiée la semaine dernière, donnant au public une chance de voir ce que Jusu nous réserve. Immédiatement, la famille semble normale, peut-être un peu trop. Les éléments surnaturels et d’horreur émergent rapidement et le public doit se préparer à une course folle. Évoquant les vibrations de Jordan Peele, il n’est pas surprenant que Monkeypaw Productions de Peele ait déjà acquis le prochain projet de Jusu après Nounou.

Jusu a noté dans une interview avec IndieWire qu’elle ne voulait pas raconter une histoire de genre traditionnelle, en disant :

« Je voulais remixer cette histoire d’une expérience domestique avec le genre. Beaucoup de films que j’aime le font. Je voulais remixer l’expérience des immigrants américains avec le genre. Beaucoup de gens ont un moyen d’y parvenir – que vous ayez été élevé par une nounou ou ta mère en était une. »

Compte tenu du synopsis et des propres déclarations de Jusu, le public peut anticiper que Nounou racontera une histoire d’immigrant à travers le prisme de l’horreur. Les immigrants étant déjà confrontés à des difficultés importantes, amplifier cela avec une histoire d’horreur pourrait créer un film percutant qui résonne vraiment auprès du public. Nous devrons probablement attendre que plus d’informations soient publiées pour voir comment cette théorie tient la route.

Nounou : le casting

Anna Diop de Nous joue le rôle principal d’Aisha, la nounou titulaire et immigrée sénégalaise. Elle travaille comme nounou pour subvenir aux besoins de son fils, espérant un jour le faire venir du Sénégal avec elle. Mission impossible L’actrice Michelle Monaghan joue Amy, la mère de l’enfant qu’Aisha est engagée pour garder. L’âge d’orMorgan Spector est son mari, Adam. Amy et Adam semblent aller bien au début, même s’il devient rapidement clair que quelque chose ne va pas.

Âme américaine la star Sinqua Walls joue Malik, l’intérêt amoureux d’Aisha. Il est facile à vivre et aide à garder Aisha ancrée face à toutes ses nouvelles luttes. L’acteur Rose Decker est prêt pour le rôle de Rose, la fille d’Amy et d’Adam et l’enfant dont Aisha s’occupe. L’acteur et chanteur emblématique Leslie Uggams est Kathleen, la grand-mère de Malik. Elle utiliserait ses relations spirituelles pour aider Aisha à comprendre ce qui lui arrive.

L’acteur Zephani Idoko est dans le rôle de Sallay et la princesse Idenike est Nikki. Ce sont les acteurs clés du film, de nombreux rôles de soutien et d’arrière-plan ayant également été confirmés. Pour plus de détails sur les personnages existants, ainsi que la confirmation de rôles supplémentaires, nous devrons probablement attendre plus d’informations.

Nounou première au Sundance Film Festival le 22 janvier 2022. Il s’agit du deuxième film de Jusu à être présenté au festival, après Suicide au soleil en 2019. En mars 2022, les droits de distribution du film ont été acquis par Amazon Studios et Blumhouse Productions. Le film devrait également être projeté au Festival international du film de Toronto avant de recevoir sa large diffusion.

Nounou recevra une sortie en salles limitée le 23 novembre 2022, juste à temps pour le marché potentiellement lucratif du week-end de Thanksgiving. Après cette sortie limitée, le film sera diffusé sur Amazon Prime Video le 16 décembre 2022.