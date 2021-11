La notice rouge de The Rock a eu une séquence d’action majeure retravaillée en raison de Covid

L’année dernière a été une période difficile pour les productions cinématographiques, qu’il s’agisse de subir des tests Covid quotidiens ou de retarder le tournage en raison d’épidémies de virus parmi les acteurs et l’équipe, et pour Avis rouge, le thriller Netflix de Dwayne Johnson, cela signifiait également qu’un certain nombre de grands décors d’action devaient être complètement retravaillés. S’exprimant dans une nouvelle interview avec Date limite, le scénariste / réalisateur Rawson Marshall Thurber a expliqué comment l’une des plus grandes séquences du film a dû être remaniée en raison de la pandémie de Covid-19, et lorsque la cascade en question impliquait à l’origine le tournage d’une poursuite en voiture en Italie, l’intégralité l’arrêt en mars 2020 a été pleinement ressenti par la production.

« Nous avons été confrontés à un certain nombre de défis, la pandémie, bien sûr, étant n ° 1 », Rawson Marshall Thurber a déclaré: « et lorsque nous avons fermé, nous étions à mi-chemin du tournage, presque jour pour jour et environ deux semaines avant d’aller en Italie pour tourner cette poursuite en voiture d’ouverture, qui avait été repérée et préparée. Ensuite, le monde s’est arrêté, ce qui a finalement conduit à ce qui nous a conduit à arrêter la production. Cela a été six longs mois sans rien savoir… »

Fabrication sur Avis rouge, l’un des films Netflix les plus chers à ce jour, n’en était qu’à son deuxième mois de tournage lorsque l’arrêt s’est produit, et comme de nombreux films en production à l’époque, la question de savoir quand et s’ils reprendraient était une question qui a pris un certain temps résoudre. Lorsque la production sur Avis rouge s’est finalement poursuivie en septembre 2020, de nombreuses nouvelles mesures de santé et de sécurité ont été mises en place, dont beaucoup sont restées en vigueur jusqu’au dernier mois dans la plupart des pays.

Thurber a expliqué que les 45 jours restants de tournage ont été passés dans l’isolement lorsqu’ils ne travaillaient pas sur le plateau. « C’était le vrai défi, être loin de ma famille, complètement isolé et vivre ma semaine de travail de six jours. » Il a également dû « réécrire la poursuite en voiture d’ouverture pour l’adapter à notre nouvelle réalité ».

La séquence d’ouverture était censée être une énorme poursuite en voiture à travers l’Italie, avec John Hartley de Johnson, le profileur du FBI qui s’associe au voleur d’art de Ryan Reynolds Nolan Booth pour attraper Sarah Black de Gal Gadot, également connue sous le nom de The Bishop, mais selon Thurber , le changement de règles autour de la pandémie était la raison pour laquelle John est empêché de participer à cette poursuite en voiture car il est percuté par un autre personnage. « C’est exactement pourquoi nous l’avons fait de cette façon, et je pense en fait que cela a mieux fonctionné pour le film », a-t-il ajouté.

Alors qu’ils ont réussi à arriver à la fin du tournage, et Dwayne Johnson a exprimé à quel point il est heureux avec le film, comme il l’est avec tout ce dont il fait partie, l’arrêt de Covid semblera être un jeu d’enfant par rapport au gant des critiques, qui ont déjà décroché le film avec un pourri Les tomates obtiennent un score de seulement 44% et un consensus selon lequel « le gros budget et les acteurs de la liste A s’ajoutent à une comédie d’action habilement compétente dont les ingrédients criards ne font que rendre le résultat moyen plus décevant ». Avis rouge fait ses débuts sur Netflix le 12 novembre. Cette nouvelle vient de CBR.

