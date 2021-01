La note fraîche certifiée de Wonder Woman 1984 rend les tomates pourries pourries

Les critiques ont continué à peser sur Wonder Woman 1984 et le verdict n’est pas génial. La suite est à l’origine sortie en salles et HBO Max le jour de Noël et, depuis lors, son score sur Rotten Tomatoes a continuellement chuté. Maintenant, l’adaptation de DC Comics a été officiellement rétrogradée à « Rotten » sur l’agrégateur de critiques. Ce n’est sans aucun doute pas ce que Warner Bros. avait à l’esprit.

Au moment d’écrire ces lignes, Wonder Woman 1984 porte une cote d’approbation critique de 59 pour cent sur les tomates pourries. Cela le met juste en dessous du seuil « pourri ». Le public a été un peu plus gentil, le taux d’audience étant actuellement de 74%. Quoi qu’il en soit, les critiques restent fortement divisées sur le retour de Gal Gadot en tant que super-héros emblématique. Et une grande partie de la réponse positive a été mise en avant, car le score a chuté depuis ses débuts. Le consensus critique sur le site se lit comme suit.

« Wonder Woman 1984 lutte avec la surcharge de la suite, mais offre toujours suffisamment d’évasion vibrante pour satisfaire les fans de la franchise et de son personnage central classique. »

Ceci est en contraste frappant avec l’original Wonder Woman, qui a été publié en 2017. Réalisé par Patty Jenkins, qui est également revenue pour la suite, le premier opus de la franchise se trouve à un taux d’approbation critique stellaire de 93% sur Rotten Tomatoes, pour aller avec une cote d’audience de 84%. C’était vraiment le premier film bien évalué dans le DCEU à ce moment-là. La franchise a débuté en 2013 avec Homme d’acier. Des films comme Batman v Superman: l’aube de la justice et Suicide Squad critiques partagés de la même manière. Wonder Woman était considérée comme un tournant. Des films comme Aquaman et Shazam suivi, gagnant de la même manière des éloges et continuant à gagner beaucoup d’argent au box-office.

Wonder Woman, il est à noter, a été un énorme succès financier, avec 821 millions de dollars dans le monde. Wonder Woman 1984 se trouve dans une situation complètement différente. Parce que les salles de cinéma ont encore du mal à se remettre en marche pour des raisons de santé et de sécurité, WarnerMedia a décidé de publier la suite, ainsi que l’ensemble de son ardoise de films 2021, à la fois dans les salles et sur HBO Max aux États-Unis. Cela prend beaucoup du potentiel de gain au box-office sur la table. Pourtant, le film a réussi à franchir la barre des 100 millions de dollars, bien qu’il ait piqué du nez lors de son deuxième week-end, indiquant que le studio ne ratifiera pas la pâte.

Wonder Woman 1984 porte l’action dans les années 80. Il voit le héros se battre avec non pas un mais deux méchants. Pedro Pascal joue Maxwell Lord, avec Kristen Wiig dépeignant Barbara Minerva / Cheetah. Chris Pine revient également en tant que Steve Trevor, aussi improbable que cela puisse paraître, compte tenu de son destin dans le premier film.

Malgré la réception, Warner Bros.est impatient de remettre Diana Prince en selle. Le studio a déjà verrouillé Patty Jenkins et Gal Gadot pour Wonder Woman 3, qui est sur la voie rapide. Wonder Woman 1984 est en salles et en streaming sur HBO Max maintenant. Cette nouvelle nous parvient via Rotten Tomatoes.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman