La norme USB-C est mise à jour: elle passe de la capacité de charger jusqu’à 100W à charger jusqu’à 240W de puissance

USB-IF, l’association derrière la norme USB, a annoncé une amélioration majeure de l’USB-C. Le port multifonctionnel pourra bientôt supporter plus du double de la charge allant du maximum actuel de 100W à 240W. Assez et beaucoup de puissance pour alimenter la plupart des ordinateurs portables sans nécessiter d’adaptateur.





Petit à petit, l’USB-C a été normalisé comme connecteur par défaut dans les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils. Son énorme polyvalence lui permet d’être utilisé à des fins multiples, ce qui permet d’économiser sur l’ajout de ports supplémentaires. Il sert également à charger des appareils par exemple, bien que jusqu’à présent, il était limité à 100W de puissance.

Avec une puissance de 100 W, la vérité est que de nombreux ordinateurs portables peuvent être chargés sans problème, en plus de pratiquement n’importe quel smartphone ou table. Cependant, parfois ces 100W ont échoué, par exemple lors du chargement d’un Dell XPS 15 ou 17. Ce que de nombreux fabricants ont fait est d’ajouter un adaptateur qui est chargé de fournir la puissance supplémentaire nécessaire, mais ce n’est pas aussi confortable que d’avoir le câble directement.

Gamme de puissance étendue (EPR)

La plage de puissance étendue (EPR) est la nouvelle amélioration apportée par la nouvelle norme USB-C 2.1 révisée. Grâce à lui, les fabricants pourront mettre en œuvre des ports USB-C prenant en charge jusqu’à 240 W. C’est 140 W de plus par rapport à la norme précédente.

Vous aurez évidemment besoin nouveaux chargeurs, câbles USB-C et appareils prenant en charge la norme. Ces nouveaux câbles seront plus facilement identifiables grâce aux initiales EPR qui y apparaîtront visibles. L’une des exigences que les fabricants demandent est de résister jusqu’à 5A et 50V.

Cela dit, cette nouvelle revue USB-C il ajoute seulement une autre spécification au standard USB-C déjà chaotique. Il existe d’énormes différences entre les différentes normes au sein de l’USB-C, qui à l’extérieur semble toujours identique. Mais au moins, c’est réversible.

Via | CNET