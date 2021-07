La nomination bien méritée est arrivée pour Tom Ellis pour Lucifer

Lucifer a créé une tendance à chaque fois qu’il sortait de nouveaux épisodes et ses chiffres élevés le prouvent. Parmi les différents points forts de la série Netflix figure la figure de Tom Ellis, son protagoniste. Il est donc surprenant que, malgré la popularité, la série et l’acteur n’aient pas eu de chance avec la reconnaissance de l’industrie. Cependant, la séquence commence à changer car au moins la nomination bien méritée de l’artiste britannique pour une distinction majeure est arrivée. De quoi s’agit-il?

L’élection d’Ellis survient précisément dans la semaine après avoir été exclue des principales catégories des Emmy Awards. L’événement télévisuel par excellence n’a pas pris en compte les Anglais ou Lucifer pour ses triplés et a généré la déception du public. Un sondage Spoiler a révélé que 78% pensent que les deux cas méritaient la nomination. Celui qui ira pour le prix sera la chorégraphe Brooke Lipton, responsable de l’épisode musical, comme la meilleure chorégraphie exceptionnelle pour la programmation scénarisée.







La nomination bien méritée est venue pour Tom Ellis pour son rôle dans Lucifer

Cependant, les HCA TV Awards de la Hollywood Critics Association ont pris en considération le protagoniste de la série. La cérémonie, la première de l’histoire, est prévue le dimanche 22 août à Avalon Hollywood et vise à récompenser les meilleurs de la télévision par câble et des médias de diffusion.

L’acteur est nominé dans la catégorie « Meilleur acteur dans une série en streaming, comédie » et affrontera Ed Helms (Rutherford Falls, Peacock), Jason Sudeikis (Ted Lasso, Apple TV+), Michael Douglas (The Kominsky Method, Netflix) et Rob McElhenney (Mythic Ques, Apple TV +).

De son côté, Lucifer a été exclu des nominations pour « Meilleure comédie en streaming » et à sa place seront : Cobra Kai (Netflix), Girls5Eva (Peacock), Hacks (HBO Max), Mythic Quest (Apple TV +), Ted Lasso (Apple TV +) et L’hôtesse de l’air (HBO Max).

De cette façon, Ellis tentera de briser la séquence dont se targue la série : elle n’a jamais remporté de prix sur les neuf nominations qu’elle a obtenues depuis son lancement. Parmi eux, deux pour l’acteur britannique aux Teen Choice Awards (2016) et aux Ritics’ Choice Super Awards (2021).