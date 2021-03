La nomination aux Grammy Awards de Mickey Guyton est entrée dans l’histoire. Maintenant, elle change la musique country

La chanteuse Mickey Guyton est entrée dans l’histoire en novembre en tant que première artiste solo noire à remporter une nomination aux Grammy Awards dans une catégorie de musique country, mais elle était censée avoir son moment de percée il y a des années.

«Mon mari et moi étions en train de prendre un verre à Los Angeles et je lui ai demandé:« Pourquoi pensez-vous que la musique country ne fonctionne pas pour moi? », A déclaré Guyton à NBC News l’année dernière. «Parce que j’avais fait de la musique country pendant cinq ou six ans à ce moment-là et que je n’avais pas vraiment eu beaucoup de succès. J’ai eu un certain succès, mais pas beaucoup de succès.

L’artiste, qui avait grandi au Texas en écoutant sa grand-mère jouer Dolly Parton, a décidé de poursuivre la musique country après avoir entendu LeAnn Rimes chanter l’hymne national lors d’un match de baseball des Texas Rangers à l’âge de 8 ans. Après avoir obtenu son diplôme du lycée, elle a déménagé à Los Angeles pour poursuivre son rêve de jouer de la musique comme les grands country qu’elle admirait.

À Los Angeles, Guyton a enregistré une poignée de démos et a même auditionné pour la huitième saison de «American Idol», mais elle n’a pas eu sa chance avant de rencontrer un DJ qui l’a présentée aux managers qui ont organisé une réunion avec des représentants à Capitol Records Nashville. La maison de disques fait partie de l’Universal Music Group (qui faisait autrefois partie de NBC), et sa filiale de Nashville est connue pour représenter des artistes comme Dierks Bentley, Luke Bryan, Carrie Underwood et Keith Urban. Guyton a signé avec Capitol Records en 2011, devenant la seule country féminine noire signée sur un label majeur.

Le succès grand public semblait imminent. Guyton a fait ses débuts avec son premier single, «Better Than You Left Me», une ballade de puissance sur un ancien petit ami qui a essayé de se remettre avec elle après l’avoir vue avancer dans sa carrière, au Grand Ole Opry en 2015, et il est sorti à la radio country quelques jours plus tard. La chanson a passé quatre semaines sur le Billboard’s Country Airplay Chart et Guyton a été nominé pour la nouvelle chanteuse de l’année par l’Academy of Country Music l’année suivante.

Pourtant, la carrière de Guyton n’a pas pris l’élan qu’elle souhaitait, ce qu’elle attribue en grande partie au fait d’être soumise à un ensemble de normes différentes en tant que femme noire dans l’industrie.

«J’avais entendu tellement de non. J’avais entendu des gens dire: « Oh, je ne sais pas si vous pouvez faire ça. » «Vous ne pouvez pas chanter ça. «C’est un peu trop pop», a déclaré Guyton. «Pendant ce temps, je vois tous ces mecs avec des rythmes trapus et des mélodies R&B dans leurs chansons, gagner tout cet argent et vendre des tournées, mais je ne suis pas autorisé à le faire.

La conversation sur les chansons à considérer comme country a atteint son paroxysme en 2016 lorsque la soumission de Beyoncé aux catégories de musique country des Grammy a été rejetée, selon l’Associated Press. Elle a même interprété la chanson, qui comprend des cornes et des applaudissements et souligne son éducation en tant que sudiste, avec The Chicks aux Country Music Association Awards 2017.

La musique country dominante moderne reste majoritairement blanche et masculine, bien que le genre ait été construit par et soit redevable aux artistes noirs – un fait qui a été largement débattu lors du débat sur la question de savoir si la virale «Old Town Road» de Lil Nas X devrait être considérée comme une chanson country. Billboard a retiré la piste de son palmarès Hot Country Songs, écrivant dans une déclaration à Rolling Stone que «bien que ‘Old Town Road’ intègre des références à des images country et cowboy, il n’embrasse pas suffisamment d’éléments de la musique country d’aujourd’hui pour figurer dans sa version actuelle . » Le rappeur a déclaré que la chanson devrait être considérée comme un «piège country» et figurer sur les deux charts. Il a ensuite enregistré un remix de «Old Town Road» avec Billy Ray Cyrus, qui a occupé la première place du palmarès Hot 100 de Billboard pendant 19 semaines, battant le record de Mariah Carey.

Guyton avait l’impression d’être au point mort lorsque cette conversation avec son mari l’a poussée à continuer de se battre pour son espace dans l’industrie.

«Il a dit: ‘Vous fuyez tout ce qui vous rend différent. Vous devez écrire vos chansons sur vos expériences. La musique country est la vérité, non? Alors écrivez votre vérité – n’écrivez pas la vérité de quelqu’un d’autre », se souvient Guyton. «Ce fut une conversation qui a tellement changé ma vie pour moi.»

Elle a décidé de repousser sa peur des représailles si elle discutait plus ouvertement de son identité.

«Tout le monde dit: ‘Écoutez, tout le monde sait que vous êtes noir, donc nous n’avons pas vraiment besoin d’attirer l’attention sur cela. Alors concentrons-nous simplement sur le fait que tu es un très bon chanteur et nous n’avons pas vraiment besoin de parler du fait que tu es Black, puisque c’est déjà une chose connue », a déclaré Guyton. «Et cela m’a fait peur de parler d’être noir et de faire face à la discrimination.»

Elle a noté que regarder The Chicks être mis sur liste noire dans l’industrie après avoir critiqué l’ancien président George W. Bush et l’invasion américaine de l’Irak, l’avait rendue encore plus réticente à aborder quoi que ce soit de controversé dans sa musique.

«Vous ne pouvez pas faire chier qui que ce soit parce que cela vous empêchera d’avoir des opportunités et d’être joué», a déclaré Guyton. «J’avais juste l’impression que j’avais les mains liées derrière le dos et que je ne voulais pas balancer le bateau, mais j’avais tous ces sentiments dont je ne pouvais pas parler parce que je ne voulais pas mettre qui que ce soit mal à l’aise. Par conséquent, j’étais celui qui était constamment mal à l’aise et qui ne se sentait constamment pas comme moi. Et ce n’est que lorsque j’ai eu cette conversation avec mon mari que je me suis dit: ‘Je dois arrêter de me faire ça à moi-même.’ «

Guyton a commencé à s’éloigner du générique et a commencé à écrire spécifiquement sur ses expériences et l’injustice dont elle a été témoin. Elle a sorti «What Are You Going to Tell Her?», Une chanson sur le sexisme et la violence contre les femmes, en février, et un autre single intitulé «Black Like Me» en juin. Ce dernier avait été des années dans les travaux – Guyton a été inspiré pour la première fois à l’écrire après avoir lu le livre de John Howard Griffin du même nom qu’un étudiant du Santa Monica College à la fin des années 2000 – mais alors que Black Lives Matter protestait à la suite de la mort de George. Floyd s’est emparé, elle ne pouvait pas penser à un moment plus approprié pour le sortir.

Les deux chansons sont apparues sur son album, « Bridges », sorti l’automne dernier.

«J’ai tellement de chansons sympas et amusantes que je veux sortir, mais c’est là que les gens vont et nous devons courir avec ça», a déclaré Guyton à propos du succès initial de «Black Like Me».

Guyton chante « Black Like Me » aux Grammys le 14 mars 2021. Kevin Winter / Getty Images pour la Recording Academy

«Et c’est une belle chose, mais cela me met aussi beaucoup de pression. Je reçois des commentaires de fans: «Bien sûr, elle tire la carte de la course» et je me dis: «Si vous aviez une idée de ce que j’ai vécu pendant près de 10 ans, vous ne diriez jamais cela.

Avec des protestations et des réformes dans toutes les poches de la société et de la culture, cependant, l’industrie de la musique country a lentement commencé à prendre en compte la race. L’été dernier, Lady A et The Chicks ont changé leurs noms pour omettre les références à Antebellum South, bien que Lady A poursuive maintenant un chanteur de blues noir qui partage le même nom.

Guyton dit qu’elle veut redéfinir les notions de ce qu’est la musique country et à qui elle appartient.

«La musique country est pour tout le monde», a déclaré Guyton. «C’est pour les communautés LGBTQ, les communautés latino-américaines. Il est si important que les gens de couleur, noirs, bruns, quelle que soit votre couleur, soient vus dans cette industrie. »

Aux Grammy Awards 2021, Guyton n’a pas gagné mais son single autobiographique « Black Like Me » a fait des vagues après sa performance, alors que son nom commençait à être tendance à la fois sur Google et sur les réseaux sociaux.

« Criez à ce que Mickey Guyton fait en essayant de briser la blancheur de la musique country #grammys, « @RaquelWillis_ tweeté.

« Mickey Guyton entre dans l’histoire en tant que première artiste solo noire à gagner un #GRAMMYs nomination dans une catégorie de pays, « @ThatEricAlper posté. « Quelque part là-bas, il y a des enfants qui regardent en sachant qu’ils peuvent faire ça aussi. Ça change la vie. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com. Il a été mis à jour pour refléter la nomination de Guyton aux Grammy Awards.