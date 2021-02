La Nissan 300ZX (Z31) avait deux indicateurs de niveau de carburant. Pourquoi?

Lancée en 1983 et produite jusqu’en 1989, la Nissan 300ZX (Z31) est nettement moins connue que son successeur et homonyme lancé en 1989 mais elle est néanmoins moins intéressante.

La preuve en est que c’est l’un des rares modèles dont nous ayons connaissance avec deux indicateurs de niveau de carburant mais un seul réservoir, comme le révèle (ou s’en souviendra-t-il?) Andrew P. Collins, de Car Bibles, via Twitter.

Le premier (et le plus grand) a le diplôme auquel nous sommes habitués, avec une échelle qui va de «F» (complet ou en anglais) plein) à «E» (vide ou en anglais) vide) en passant la marque de 1/2 dépôt.

Le second, plus petit, voit l’échelle varier entre 1/4, 1/8 et 0. Mais pourquoi adopter deux indicateurs de niveau de carburant et comment fonctionnent-ils? Dans les prochaines lignes, nous vous expliquons.

Plus la précision est élevée, mieux c’est

Comme prévu, le plus gros indicateur de niveau de carburant prend le «rôle principal», indiquant la plupart du temps la quantité de carburant restant.

Le second ne voit sa main bouger qu’à partir du moment où le maître atteint la marque de dépôt «1/4». Sa fonction était de montrer plus précisément la quantité de carburant restante dans le réservoir, chaque marque correspondant à un peu plus de deux litres d’essence.

À en juger par les images que nous avons trouvées, il semble que le deuxième indicateur n’apparaisse que dans les versions avec conduite à gauche.

L’objectif derrière l’adoption de ce système était d’offrir non seulement plus d’informations au conducteur mais aussi une plus grande sécurité dans le jeu «dangereux» de rouler à proximité de la réserve. Également présent dans certaines Nissan Fairlady 280Z de la fin des années 1970 et certaines ramasser connu sous le nom de Nissan Hardbody de la même époque, cette solution n’a pas duré longtemps.

Son abandon était très probablement dû à l’augmentation du coût du système nécessaire pour assurer le fonctionnement de ce deuxième indicateur de niveau de carburant, qui, en plus de tout le câblage nécessaire, disposait également d’un deuxième compteur dans le réservoir.