La Nintendo Switch Lite en stock à 193 euro sur Amazon

Les Switch seront-elles en rupture de stock pour noël comme pendant le dernier confinement ?

Nous avons recherché les meilleures offres toute la semaine et avons trouvé autant de réductions que possible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite Black Friday (malheureusement, Nintendo ne réduit pas encore les prix sur les consoles). Voici les meilleures offres sur les jeux et les accessoires que vous pouvez obtenir dès maintenant.

Voici l’offre Amazon à guetter : https://amzn.to/3lBdEr3

Lors du premier confinement, il était difficile de trouver la fameuse console et pour être sur d’être livré à temps, il vaut mieux la prendre maintenant.

Contrairement à la PlayStation ou à la Xbox, la Switch n’essaie pas d’être le centre de toute la configuration de votre téléviseur. Elle ne peut rien faire en 4K et n’offre pas beaucoup d’applications vidéo en streaming . Mais il continue de faire ce que les consoles Nintendo font de mieux: jouez à d’excellents jeux Nintendo, adaptés aux familles et définissant le genre, issus de franchises classiques comme Mario , Zelda , Pokémon et Animal Crossing . Et bien que les récentes consoles Nintendo n’aient pas donné beaucoup à faire aux joueurs entre les jeux Mario , le Switch offre une énorme bibliothèque de jeux.