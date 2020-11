La nièce Waidhofer bascule un Bikini Orange et coupe sa poitrine aux gros seins avec ses «  mains d’homme  » pour un Cosplay «  Pokémon  »

Niece a rendu hommage à un épisode interdit de l’anime populaire.

La nièce Waidhofer a utilisé la taille de ses mains et sa poitrine généreuse à son avantage pour s’habiller comme un personnage d’anime pour sa dernière photo créative.

Lundi, le mannequin texan s’est rendu sur Instagram pour en montrer un autre Pokémon-un costume inspiré. Sa dernière création de cosplay était basée sur James, l’un des antagonistes de la série animée. Pour représenter le personnage masculin, elle a secoué une perruque violette brillante. Elle a également utilisé des contacts ou un logiciel de retouche d’image pour donner à ses yeux un aspect vert vif.

Elle portait un bikini orange avec des bonnets triangulaires fixes un peu petits pour son décolleté colossal. Une partie importante de sa poitrine a débordé du bas de son haut, et encore plus de son buste a éclaté au-dessus de l’encolure basse.

La nièce portait un paréo jaune pur noué sur ses bas, qui se vantait d’un devant échancré bas. La position inclinée du cache-maillot de bain mettait en valeur la forme courbée de ses hanches.

Elle a demandé l’aide de son adorable animal de compagnie poméranien, Boujee Kim Jose Waidhofer, pour l’aider à recréer une scène spécifique de la Pokémon épisode «La beauté et la plage». Elle a habillé le chien comme le personnage de Misty en plaçant une petite perruque rouge sur la tête du chien. Le postiche était coiffé d’une queue de cheval haute.

Nièce prit ses gros seins en coupe avec ses deux mains alors qu’elle regardait directement la caméra. Elle a également écarté ses lèvres cramoisies et les a courbées dans un petit sourire. Pendant ce temps, Boujee avait presque l’air abattu et honteux alors qu’elle baissait la tête et fermait partiellement les yeux. Elle était assise sur un tabouret à côté de Niece.

Dans sa légende, Niece a plaisanté en disant que sa «mâchoire et ses mains d’homme» étaient parfaites pour le cosplay. Son message comprenait une capture d’écran de la scène «La beauté et la plage» qu’elle et son animal de compagnie recréaient.

Selon Décideur, quelques Pokémon personnages ont participé à un concours de beauté dans l’épisode, y compris James. Pour rivaliser avec les femmes, il portait un costume comprenant un bikini et des seins gonflables. Il a également utilisé son faux décolleté pour tourmenter Misty en la faisant se sentir incertaine quant à la taille de sa poitrine. L’épisode a été initialement interdit dans tous les pays en dehors de l’Asie, mais il a ensuite été diffusé à la télévision en 2000 avec les scènes de bikini supprimées.

L’hommage humoristique de Niece au dessin animé a suscité beaucoup d’amour de la part de ses fans, dont quelques-uns ont été impressionnés par les talents d’acteur de Boujee.

« Comment avez-vous fait en sorte que votre chien recrée ce visage avec autant de précision? » a demandé un fan dans la section commentaires.

«J’ai collé le cuir chevelu d’une poupée troll sur le dessus de sa tête et l’ai obligée à s’asseoir pour des photos», a lu la réponse de Niece.