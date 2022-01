La nièce de George Floyd abattue lors d’une attaque ciblée à Houston

La petite-nièce de George Floyd a été identifiée comme la victime d’une fusillade le jour du Nouvel An à Houston, au Texas.

Arianna Delane, la nièce de 4 ans de Floyd, qui a été assassinée par le policier de Minneapolis Derek Chauvin en 2020, a été abattue dans sa chambre juste avant 3 heures du matin le 1er janvier.

L’enfant devrait survivre, mais a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence après que des balles ont perforé ses poumons et son foie, lui laissant trois côtes cassées.

La nièce de George Floyd aurait été victime d’une « attaque ciblée ».

Sa famille dit qu’elle a des raisons de croire que l’attaque était délibérée et qu’elle sait qui a tiré, bien qu’aucun suspect n’ait été arrêté pour le moment.

Son père, Derrick Delane, a déclaré que leur appartement dans le bloc 3300 de Yellowstone Blvd. a été abattu à plusieurs reprises, des coups de feu sont entrés au deuxième étage du bâtiment et ont touché Arianna, qui dormait à ce moment-là.

« Ma fille s’est levée et a dit : ‘Papa, j’ai été touché’ et j’ai été choquée jusqu’à ce que je voie le sang et que je réalise que ma fille de 4 ans a été vraiment touchée », se souvient Delane.

« Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle dormait. »

Arianna Delane reste hospitalisée après la fusillade.

Après que sa mère l’a emmenée d’urgence aux urgences et qu’elle a été opérée, Arianna s’est heureusement stabilisée.

Son père a déclaré qu’il était reconnaissant qu’elle n’ait pas été tuée lors de la fusillade.

Il a ajouté qu’il gardait espoir que ses blessures ne l’empêcheraient pas de réaliser son rêve de devenir danseuse ou pom-pom girl.

Cependant, il a admis qu’il aurait du mal à expliquer la fusillade à Arianna.

« Pourquoi ma maison serait-elle abattue ? » dit le père. « Ma fille ne sait pas. Je ne peux pas lui expliquer. En tant que père, tu es censé protéger les enfants. »

La police aurait mis quatre heures pour arriver sur les lieux.

Delane dit que les policiers ne sont arrivés qu’à 7 heures du matin. Mardi après-midi, le chef de la police de Houston, Troy Finner, a déclaré qu’une enquête des Affaires internes sur le temps de réponse du département à la fusillade avait été lancée.

« Je suis au courant et j’ai des inquiétudes concernant le délai de réponse retardé dans cet incident et j’ai ouvert une enquête des Affaires internes », a déclaré Finner dans un communiqué.

« Je demande à la ville de continuer à prier pour le rétablissement complet de l’enfant et d’aider à fournir des informations qui conduiraient à l’arrestation du ou des suspects responsables. »

Arianna avait assisté aux manifestations de Black Lives Matter après la mort de George Floyd.

Arianna est liée à Floyd par sa grand-mère qui est la sœur de George Floyd.

Floyd a été tué lors d’une arrestation après avoir prétendument utilisé une contrefaçon de 20 € dans un magasin de Minneapolis.

Après des mois de manifestations contre le racisme et la brutalité policière, Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd.

Chauvin s’était agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de 9 minutes, entraînant sa mort, tandis que Floyd a crié à plusieurs reprises « Je ne peux pas respirer ».

