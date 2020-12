La NFL inflige une amende de 12500 € à Marcus Peters pour avoir craché sur Jarvis Landry

La NFL a condamné Marcus Peters à une amende de 12 500 € pour avoir craché sur Jarvis Landry.

La NFL a infligé une amende de 12500 € au demi de coin des Baltimore Ravens, Marcus Peters, pour conduite antisportive après que Peters ait délibérément craché sur le receveur des Cleveland Browns Jarvis Landry. Peters a nié que l’action était intentionnelle. Jason Miller / Landry a accusé le demi de coin des Ravens de l’acte jeudi en disant: « Attendez que je me retourne et que je fasse quelque chose comme ça? C’est comme, fais-le en face. Soyez un homme à ce sujet si vous allez faire quelque chose comme ça. » Il a ajouté que cette décision était «lâche». Plus tard dans la journée, Peters a répondu par sa propre déclaration, niant que le crachat ait été fait intentionnellement: « D’où je viens, quand vous avez un problème avec quelqu’un, vous le traitez en face à face, d’homme à homme. . Quiconque croit que je lui crache intentionnellement dessus ne me connaît pas – clairement et simplement. « L’entraîneur-chef des Ravens, John Harbaugh, s’est rangé du côté de son joueur dans le débat: En aucun cas, Marcus ne ferait ça. Je connais très bien Marcus. Ce n’est pas vraiment son style de toute façon. S’il était bouleversé, il ne ferait pas ça. Ce qu’il a fait, c’est qu’il a craché dans une direction. Ce n’était dans la direction de personne, en soi. Vous pouvez le dire sur le clip. C’est là que j’en suis. Indépendamment de la défense des Ravens, Peters a été condamné à une amende de 12 500 € par la ligue; cependant, ils ont fini par gagner leur match contre les Browns 47-42. Peters aurait fait appel de l’amende. [Via]