La neige rare recouvre l’Acropole d’Athènes dans une couverture blanche éblouissante

Un temps inhabituel a recouvert l’Acropole de neige mardi 16 février, transformant le site emblématique d’Athènes en scène d’une carte de vœux.

Une image aérienne du complexe, perché sur une colline fortifiée au-dessus d’Athènes, montre le Parthénon sur fond de blanc. Le plus petit Erechtheum, un temple dédié aux divinités Athéna et Poséidon, est également visible.

La neige est un spectacle rare à Athènes, mais une grande partie de l’Europe a connu des températures inhabituellement glaciales au cours de la semaine dernière. Selon le Presse associée , les travailleurs du tour Eiffel en France, il a fallu utiliser un chalumeau pour faire fondre la glace accumulée sur le monument. Des tempêtes de neige importantes ont également frappé le Royaume-Uni et une grande partie de l’Europe de l’Est alors qu’une série de systèmes de basse pression a amené l’air froid de l’Arctique vers le sud, où il est entré en collision avec de l’air humide et plus chaud sur le continent.

À Athènes, certains résidents ont dû faire face à des pannes d’électricité et à la fermeture des transports en commun en raison de la chute de neige humide et abondante. D’autres ont cassé leurs skis sur les collines des villes, selon l’AP .

La colline naturelle de l’Acropole a été fortifiée depuis au moins le 13ème siècle avant JC, lorsque le sommet de la colline était le site de la maison du souverain mycénien local, selon l’ONU Organisation éducative, scientifique et culturelle (UNESCO ). Les temples élégants qui existent encore aujourd’hui ont été construits au cinquième siècle avant JC

Le Parthénon a été élevé comme une célébration de la victoire par les Grecs sur les Perses, qui ont envahi en 480 avant JC et détruit un temple antérieur qui se trouvait autrefois au même endroit. Outre l’Erechtheum, le site du patrimoine mondial de l’UNESCO comprend également une porte monumentale connue sous le nom de Propylées et le temple de Nike Athéna, une petite structure située à l’angle sud-ouest de la colline.

La neige sur l’Acropole est vouée à fondre rapidement. Les températures à Athènes devraient atteindre 38 degrés Fahrenheit (3 degrés Celsius) mardi (16 février), avec des températures d’environ 60 F (15 C) le week-end. Les températures de février à Athènes ont été en moyenne autour de 57 F (14 C) comme le plus haut, avec des bas autour de 44 F (6 C).

