La nébuleuse Stingray s’estompe rapidement, révèlent les photos du télescope Hubble

Photos de la NASA Le télescope spatial Hubble montrent l’étonnante nébuleuse Stingray qui s’estompe à une vitesse sans précédent.

La nébuleuse Stingray, officiellement connue sous le nom de Hen 3-1357, est la plus jeune connue nébuleuse planétaire dans notre ciel. Cependant, des images de Hubble prises à 20 ans d’intervalle montrent un changement dramatique dans la forme et la luminosité de la nébuleuse: ses nuages ​​bleu vif autrefois robustes de poussière et de gaz interstellaires ont presque disparu, selon un communiqué de la NASA.

« C’est très, très dramatique et très étrange », a déclaré Martín A. Guerrero, astronome de l’Instituto de Astrofísica de Andalucía en Espagne et membre de l’équipe sur l’analyse en cours, dit dans la déclaration . « Ce à quoi nous assistons, c’est l’évolution d’une nébuleuse en temps réel. En l’espace de quelques années, nous voyons des variations dans la nébuleuse. Nous n’avons jamais vu cela auparavant avec la clarté que nous obtenons avec cette vue. »

Le télescope spatial Hubble de la NASA a capturé des photos de la nébuleuse Stingray en 1996 et 2016, montrant une différence dramatique dans la luminosité et la forme de la nébuleuse sur 20 ans. (Crédit d’image: NASA / ESA / B. Balick (Université de Washington) / M. Guerrero (Instituto de Astrofísica de Andalucía) / G. Ramos-Larios (Universidad de Guadalajara))

L’étude récente de la nébuleuse Stingray compare les images de Hubble prises en 1996 et 2016. Les photos précédentes capturent des nuages ​​de gaz d’hydrogène lumineux, bleus et fluorescents vers le centre de la nébuleuse . Mais les images prises en 2016 montrent que le gaz a pratiquement disparu, faisant paraître la nébuleuse plus petite et plus sombre. Les coquilles de gaz ont également perdu leurs bords ondulés distincts qui ont valu à la nébuleuse son homonyme aquatique.

« Changements dans nébuleuses ont été vus auparavant, mais ce que nous avons ici, ce sont des changements dans la structure fondamentale de la nébuleuse », a déclaré Bruce Balick, chercheur principal sur le projet et astronome à l’Université de Washington, Seattle, dans le communiqué.

La nébuleuse Stingray est composée de gaz et de poussière expulsés de son étoile centrale, connue sous le nom de SAO 244567. En général, l’étoile continuerait à chauffer le matériau en se dilatant vers l’extérieur, provoquant l’ionisation et l’éclat du gaz et de la poussière.

Cette image montre la nébuleuse planétaire Hen 3-1357, surnommée la nébuleuse Stingray, capturée par le télescope spatial Hubble de la NASA en mars 1996. À l’époque, la nébuleuse en était à ses balbutiements et présentée comme la plus jeune nébuleuse planétaire connue. (Crédit d’image: NASA, ESA, B. Balick (Université de Washington), M. Guerrero (Instituto de Astrofísica de Andalucía) et G. Ramos-Larios (Universidad de Guadalajara))

Cependant, les données de les images Hubble a révélé des changements rapides dans la lumière émise par l’azote, l’hydrogène et l’oxygène incandescents émis par l’étoile mourante. Plus précisément, les chercheurs ont constaté que l’émission d’oxygène de l’étoile avait chuté d’un facteur de près de 1000 entre 1996 et 2016, selon le communiqué.

« Dans la plupart des études, la nébuleuse devient généralement plus grande. Ici, elle change fondamentalement de forme et s’affaiblit, et ce à une échelle de temps sans précédent », a déclaré Balick. « De plus, à notre grande surprise, il ne grossit pas. En effet, l’anneau elliptique intérieur autrefois brillant semble rétrécir à mesure qu’il s’estompe. »

Lorsque Hubble a photographié pour la première fois la nébuleuse de Stingray en 1996, les chercheurs pensaient que l’image représentait les dernières étapes de la vie de SAO 244567, alors que le nuage gonflant de gaz brillant était projeté par le étoile mourante .

Maintenant, cependant, il semble que SAO 245567 fait marche arrière dans son évolution stellaire, car des observations plus récentes montrent que la nébuleuse Stingray s’est considérablement fanée et que sa structure interne la plus brillante s’est contractée, au lieu de s’étendre continuellement. On pense que les changements rapides observés dans la luminosité et la structure de la nébuleuse sont déclenchés par le refroidissement de son étoile centrale. Lorsque l’étoile se refroidit, elle émet moins de rayonnement ionisant ultraviolet qui, autrement, chaufferait le gaz expulsé et le ferait briller.

Cette image montre la nébuleuse Stingray vue par le télescope spatial Hubble de la NASA en janvier 2016. Cette image de la nébuleuse Stingray montre qu’elle a radicalement changé de luminosité et de forme par rapport à son premier portrait par Hubble en 1996. (Crédit d’image: NASA, ESA, B. Balick (Université de Washington), M. Guerrero (Instituto de Astrofísica de Andalucía) et G. Ramos-Larios (Universidad de Guadalajara))

UNE étude précédente , dirigé par Nicole Reindl de l’Université de Potsdam, a montré que la température du SAO 245567 est passée de moins de 40 000 à 108 000 degrés Fahrenheit entre 1971 et 2002. Cette pointe de température a probablement été causée par une brève explosion d’hélium au cœur de l’étoile. , ce qui aiderait à expliquer pourquoi la nébuleuse Stingray est apparue plus brillante en 1996, mais s’est rapidement estompée depuis, selon le communiqué.

« Nous sommes très chanceux de l’observer juste à ce moment-là », a déclaré Reindl dans le nouveau communiqué. «Pendant un tel éclair d’hélium, il évolue très rapidement, et cela implique des échelles de temps d’évolution courtes, donc nous ne pouvons généralement pas voir comment ces étoiles évoluent. Nous nous trouvions juste là au bon moment pour avoir compris cela.

Une brève période de fusion d’hélium aurait pu faire gonfler les couches externes de l’étoile et expulser de grandes quantités de gaz et de poussière, créant les nuages ​​de gaz et de poussière bleu vif et fluorescents observés en 1996. Mais dans les photos de 2016, la nébuleuse Stingray semble fané parce que le l’étoile refroidit maintenant .

Si la nébuleuse continue de s’estomper au rythme actuel, les chercheurs estiment que la structure sera à peine détectable dans 20 ou 30 ans, selon le communiqué de la NASA.

Suivez Samantha Mathewson @ Sam_Ashley13. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.