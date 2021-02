La nature est le chemin de tous les remèdes

Si vous pensiez que les remèdes aux fleurs de Bach étaient le seul système de fleurs, vous vous trompez beaucoup. Avec l’étude d’Edward Bach, de nombreux chercheurs, alchimistes et fleuristes ont approfondi leurs études, à la recherche de nouvelles façons d’aider et de traiter les gens.

Ainsi, augmentant encore les options et l’efficacité de la thérapie florale. Découvrez maintenant 10 systèmes floraux qui peuvent vous aider à harmoniser votre énergie!

1) Fleurs de Bach

Bach a été le pionnier de cette thérapie homéopathique. Il croyait que de nombreuses maladies découlaient de mauvaises pensées et émotions, telles que la colère, la haine, l’égoïsme, etc. Il a donc conclu que la meilleure façon de traiter la maladie était de traiter la cause et non les symptômes ultérieurs. Grâce à cette idéologie, il a créé 38 fleurs et a même permis de créer des formules d’urgence dans le but de combiner plusieurs fleurs pour obtenir un certain résultat.

2) Fleurs de Californie

Ce système floral est plus appliqué aux États-Unis, où il a été créé par les chercheurs Richard Katz et Patricia Kaminski. Afin d’aider les moins fortunés et les victimes de catastrophes naturelles, ils ont créé 103 essences de leur propre origine et 39 anglaises, toujours dans le respect des enseignements d’Edward Bach. Bien que mieux connu à l’étranger, il est possible de trouver vos essences grâce aux essences de fleurs.

3) Fleurs de Saint Germain

Ce système floral est national et a été créé en 1997 par le thérapeute Neide Margonari. Cet aspect estime que le point crucial à considérer dans le traitement des symptômes est la biographie de la vie et la cause émotionnelle qui a engendré le problème chez le patient, et non son tempérament, comme le défend Bach.

4) Remèdes aux fleurs par Joel Aleixo

Un autre système floral brésilien! Ce système mêle à la fois l’étude des fleurs et l’alchimie, puisqu’il propose de traiter les problèmes psychiques et physiques causés par le déséquilibre des flux d’énergie vitale. Il existe 308 fleurs, dont beaucoup sont destinées aux adultes, aux enfants, aux animaux et aux personnes sensibles à l’alcool. Tous les remèdes sont enseignés uniquement par des thérapeutes formés à l’école Joel Aleixo.

5) Fleurs de Mystika

Ce système est l’un des plus complémentaires dont il dispose, car il fonctionne à la fois avec les fleurs et l’énergie cristalline, à la fois environnementale et cosmique. Créé par le thérapeute holistique Erisvaldo Correia, ce brin fonctionne avec des plantes que nous trouvons dans notre vie quotidienne, en plus des fleurs exotiques. Grâce à cela, il a pu créer 8 essences de fleurs, 3 essences minérales et 1 cosmique.

6) Fleurs d’Alaska

Comme l’Alaska a un écosystème très particulier, Steve Johnson a décidé de créer ses fleurs à partir de là. Il a créé 72 essences et est fier d’être un système floral qui prend en compte le système vibrationnel qui existe dans les plantes, les minéraux et les règnes élémentaires.

7) Fleurs d’Hawaï

Jane Bell, qui a également travaillé à la création de fleurs d’Alaska, s’est spécialisée à la fois dans les fleurs communes et les espèces marines pour créer ses fleurs, et bien sûr, toutes issues de l’île hawaïenne. Aujourd’hui, il a déjà 36 essences disponibles.

8) Filles florales de Gaia

Passionnée et utilisatrice des fleurs de Bach, la brésilienne Maria RD Grillo a décidé qu’elle souhaitait également produire des connaissances et des soins pour l’humanité. Ainsi, elle a étudié et s’est spécialisée dans les fleurs et plantes nationales pour produire ses propres essences.

9) Fleurs d’Agnès

Autre système floral brésilien, les essences de cet aspect proviennent de plantes du Mato Grosso et de São Paulo. Leur plus grande différence est qu’ils couvrent d’autres domaines de la vie humaine, tels que la vie en société, la communication, la sécurité, la sexualité, les relations, etc.

10) Essences vivantes florales

Ces fleurs sont les plus reconnues en ce qui concerne la pureté et la puissance de leurs ingrédients. Contrairement aux autres, ils ont un vaste champ d’étude dans lequel ils recherchent les changements qui se produisent dans le corps lorsque les personnes sont confrontées à une certaine maladie, comme le fait que les plaquettes des personnes déprimées sont plus collantes que celles de ceux qui ne le sont pas. souffrez de dépression.

Bien qu’il y ait tellement de brins, ce qui change le plus, ce sont les ingrédients utilisés pour la composition des fleurs, ce qui est génial, car cela vous permet d’essayer différentes combinaisons jusqu’à ce que vous trouviez celle qui correspond le mieux à vos besoins. Les systèmes floraux sont une excellente thérapie pour harmoniser votre énergie, car la plupart d’entre eux travailleront sur votre comportement, votre énergie et vos afflictions afin de soulager, retarder ou prévenir les symptômes des maladies les plus diverses.