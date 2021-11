La NASA vise à défendre la planète en utilisant sa mission DART pour détruire un astéroïde ce mois-ci

Alpha Industries T-shirt à Manches Courtes Missiono Mars S Speed Red

T-shirts de Missiono Mars.Nous avons conçu la mission vers Mars T en l'honneur de la prochaine mission Mars 2020 de la NASA du programme d'exploration de Mars.La NASA enverra un nouveau rover sur Mars pour enquêter sur l'ancienne habitabilité de la planète, pour étudier la surface de plus près en termes de processus géologiques et d'histoire géologique, et pour déterminer la probabilité de vie sur Mars.