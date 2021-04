La NASA vient de déposer une capsule spatiale Orion dans une piscine pour la science

La NASA a fait sensation aujourd’hui (6 avril) en lançant une version test de sa capsule d’équipage Orion pour les futures missions lunaires dans une piscine.

Les 14000 livres. (6400 kilogrammes) capsule de test, une réplique presque identique du véritable Orion, a plongé dans le bassin d’impact hydroélectrique du centre de recherche Langley de la NASA à Hampton, en Virginie, à 14h02 HAE (1802 GMT) aujourd’hui. Il a été libéré d’une hauteur d’environ 7 pieds (2 mètres) et n’est tombé que pendant environ une seconde avant d’éclabousser dans l’eau.

«C’était incroyable», a déclaré Ally Olney, spécialiste des médias numériques à la NASA Langley qui a animé une diffusion Web en direct du test, alors que la capsule sautait dans l’eau après un splashdown réussi.

« On ne peut pas faire mieux que ça. Cela ressemble à une version parfaite, et on dirait que la capsule s’est comportée comme prévu », a ajouté Jacob Putnam, analyste de données chez Langley.

Vidéo: La capsule Orion est tombée dans un bassin à impact hydraulique par la NASA

Image 1 sur 4 (De gauche à droite) Jacob Putnam, Ally Olney et Debbie Korth posent avec l’article de test d’Orion devant l’Hydro Impact Basin au Langley Research Center de la NASA. (Crédit d’image: NASA Langley via Twitter Image 2 sur 4 Les ingénieurs de la NASA Langley se préparent pour le test de chute d’Orion le 6 avril 2021. (Crédit d’image: NASA Orion via Twitter Image 3 sur 4 L’article de test d’Orion est suspendu au-dessus du bassin d’impact hydraulique du centre de recherche de Langley de la NASA, avant son test de chute prévu le 6 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV) Image 4 sur 4 A lire : Un panorama incroyable montre le site d'atterrissage chinois de Chang'e 5 sur la lune (photos) Une version d’essai du vaisseau spatial Orion de la NASA éclabousse le bassin Hydro Impact du centre de recherche Langley de la NASA à Hampton, en Virginie, à 14 h 02 HAE (1802 GMT) le 6 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Le test de chute d’aujourd’hui fait partie d’une série de tests que la NASA a commencé le 23 mars « pour finaliser les modèles informatiques des charges et des structures avant le test en vol Artemis II, la première mission de la NASA avec équipage à bord d’Orion », ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

Le vaisseau spatial Orion est conçu pour lancer des astronautes sur la lune pour le programme Artemis de la NASA, et il pourrait potentiellement être utilisé pour transporter des astronautes vers d’autres destinations au-delà de l’orbite terrestre. Orion ramène ces équipages en toute sécurité sur Terre avec un plongeon assisté par parachute dans l’océan. Pour le test de chute, les ingénieurs de la NASA Langley ont chargé plus de 500 capteurs dans le vaisseau spatial simulé « pour mesurer les forces qui agissent sur l’article de test pendant l’événement d’impact », a déclaré Putnam.

« Ces forces vont nous en dire long sur tout risque pour la structure de l’article de test ou de tout composant à l’intérieur de celui-ci, et le mouvement de la capsule dans l’eau va nous en dire long sur ce que pourraient être les occupants à l’intérieur. expérience », a déclaré Putnam. « Donc, vraiment avec ce test, nous nous assurons que le véhicule d’essai – ou futur véhicule Orion – ainsi que les astronautes à l’intérieur sont en sécurité lors de tout atterrissage futur. »

La NASA a encore au moins deux autres tests d’impact sur l’eau prévus pour cette capsule de test Orion. Après un dernier «test de chute» depuis une altitude plus élevée, il subira un «test de balançoire», au cours duquel il se balancera dans l’eau à un angle, à la manière d’une corde.

Une fois ces tests de chute terminés, « c’est en quelque sorte la fin de la route pour cet article de test », a déclaré Debbie Korth, responsable de l’équipage et du module de service de la NASA, lors d’une diffusion Web en direct du test d’aujourd’hui. « Ce sera le dernier gros test pour qualifier la structure, mais il a été utilisé tout au long du chemin pour une variété de tests pour vérifier la conception du véhicule », a-t-elle ajouté.

La première mission prévue avec la capsule Orion de la NASA sera un vol d’essai sans équipage appelé Artemis 1, actuellement prévu pour le lancement à la fin de 2021 sur un mégarocket du système de lancement spatial (SLS) – la fusée que la NASA prévoit d’utiliser pour toutes les missions Orion. La véritable capsule Orion qui volera sur Artemis 1 est arrivée en Floride en mars 2020 pour commencer les préparatifs de son lancement inaugural.

Artemis 2, la première mission Orion avec équipage qui transportera des astronautes en boucle autour de la Lune, devrait actuellement être lancée en 2023, suivie de la mission d’atterrissage lunaire avec équipage Artemis 3 en 2024.

Reste à savoir si la NASA respectera ce calendrier sous la nouvelle administration présidentielle – le président Trump en 2017 a ordonné à la NASA d’atterrir sur la lune d’ici 2024 – reste à voir. Orion et SLS ont été confrontés à de nombreux retards dans leur développement, le dernier étant le résultat de fermetures au milieu de la pandémie COVID-19. En plus de plusieurs retards, la pandémie devrait coûter au total 3 milliards de dollars à la NASA.

