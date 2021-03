La NASA veut aider les stations spatiales privées à décoller

La NASA prend plus de mesures pour soutenir de nouvelles stations spatiales commerciales en orbite terrestre basse (LEO).

La NASA a organisé un briefing en ligne sur les «destinations commerciales LEO» mardi 23 mars pour solliciter des commentaires sur son plan à ce jour, alors que l’agence réfléchit à ses prochaines étapes d’exploration en équipage dans l’espace proche de la Terre.

Avec le Station spatiale internationale (ISS) devrait prendre sa retraite dès 2024 – ou éventuellement en 2028 , si les partenaires multinationaux sont d’accord – la NASA veut impliquer l’industrie dans une nouvelle génération de stations spatiales. La NASA envisage également de faire participer les partenaires de l’ISS à une nouvelle station spatiale commerciale, bien que de telles négociations soient à un stade précoce étant donné le caractère novateur de l’idée.

«L’ISS est un système incroyable, mais malheureusement, il ne durera pas éternellement; il pourrait subir une anomalie irrécupérable à tout moment», a déclaré Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux au siège de la NASA, lors du briefing de mardi.

« Pratiquement toute initiative spatiale peut prendre un certain temps, et plus longtemps que vous ne l’espérez, donc nous avons vraiment le sentiment que le moment est venu de commencer, alors que l’ISS est toujours en bonne santé et offre de bonnes capacités dans tous les domaines », at-il mentionné.

Le programme de développement commercial LEO récemment annoncé par l’agence devrait publier le premier projet d’annonce de propositions en avril, avec une version finale en mai. Le plan est d’amener les stations spatiales commerciales proposées au stade de l’examen préliminaire de la conception d’ici la fin de l’exercice 2025 – et que la NASA discute des clients potentiels et des destinations des installations en orbite. (L’exercice 2025 s’étend du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.)

« La façon dont nous voyons la transition [from ISS] est, nous n’allons pas simplement éteindre les lumières un jour », a déclaré McAlister.« Nous allons avoir une période de chevauchement où, sur une période de temps, nous réduisons les opérations de l’ISS à mesure que nous augmentons les opérations pour Destinations LEO. Alors ça nous laisse du temps. «

Faire appel à des partenaires du secteur privé maintenant leur permettra d’avoir « la peau dans le jeu » à ce stade précoce, a-t-il ajouté, en particulier avec l’incitation qu’ils peuvent conserver leur propre propriété intellectuelle pour d’autres entreprises.

Le programme débutera avec deux à quatre accords financés sur la loi spatiale, qui permettent à la NASA de travailler avec des entités externes sur les priorités des agences. Les accords, qui devraient avoir une valeur combinée comprise entre 300 millions de dollars et 400 millions de dollars, devraient être attribués au quatrième trimestre de 2021 pour financer des travaux à compter de l’exercice 2022, qui s’achèveront au cours de l’exercice 2025.

« Nous faisons de notre mieux pour communiquer nos plans à nos parties prenantes au Congrès et à l’administration, et nous espérons que les demandes de budget seront financées », a déclaré McAlister. L’argent dont le programme a besoin peut encore être alloué dans «diverses réalités budgétaires», bien que si la NASA n’obtienne pas sa demande budgétaire souhaitée pendant plusieurs exercices, «cela augmente le risque d’un écart», a-t-il ajouté.

Angela Hart, directrice du bureau du programme de développement commercial de LEO au Johnson Space Center de la NASA à Houston, a déclaré que l’utilisation des accords du Space Act pour la nouvelle initiative commerciale LEO « nous offre une certaine flexibilité » en cas d’incertitude du côté du budget de la NASA.

De tels accords comportent moins d’obligations que d’autres véhicules contractuels, et cette flexibilité peut être une nécessité dans les réalités budgétaires de la NASA en ce qui concerne les successeurs de l’ISS. La NASA avait demandé 150 millions de dollars pour le développement commercial de LEO au cours des deux exercices 2020 et 2021, mais n’a reçu que 15 millions de dollars et 17 millions de dollars, respectivement. La proposition de budget 2022 sera probablement rendue publique en mai.

Si tout se passe comme prévu, la NASA prévoit une deuxième phase du programme commercial LEO en 2026 pour certifier les activités des stations commerciales et déterminer l’accès des astronautes et des charges utiles. Mais cela est encore dans la planification préliminaire, ont mis en garde les responsables de la NASA dans le briefing, d’autant plus que l’agence détermine comment de telles activités seraient liées aux opérations en cours de l’ISS.

Alors que la NASA serait probablement le «locataire principal» d’une nouvelle installation commerciale, Hart a souligné la nécessité d’élargir les opportunités économiques pour d’autres acteurs spatiaux. « Nous voulons continuer à jeter les bases d’un environnement de marché où, sur le plan commercial, les services seront disponibles à la fois pour les clients du gouvernement et du secteur privé », a-t-elle ajouté.

La NASA s’attend à ce qu’après la fin du programme ISS, l’agence veuille avoir au moins deux membres d’équipage en orbite terrestre la plupart, sinon la totalité, du temps. Ce serait une légère diminution par rapport au maximum actuel typique de trois personnes du côté américain de la station spatiale. Ces astronautes effectueraient en continu au moins 200 enquêtes axées sur la science ou la recherche par an – en gardant à l’esprit que d’autres astronautes pourraient être occupés sur la lune dans le cadre de la NASA. Programme Artemis , qui devrait s’intensifier plus tard dans les années 2020.

McAlister a déclaré qu’il espère que les coûts de transport vers l’orbite diminueront avec le nouveau modèle. « Nous devons transporter ces équipages jusqu’à la Station spatiale internationale, et nous devons leur fournir de la nourriture, de l’eau et toutes les fournitures nécessaires », a-t-il déclaré à propos de la situation actuelle.

«À l’avenir», a-t-il ajouté, «les destinations commerciales axées sur la demande réelle de la NASA seront nécessairement plus petites… S’il y a une demande suffisante pour quelque chose de la taille et de la capacité de l’ISS, nous nous attendrions à ce que le secteur privé y réponde. cela par leurs moyens. «

La NASA a déjà orienté les opérations de l’ISS dans une direction plus commerciale ces dernières années, y compris des partenariats avec des entreprises pour livrer des cargaisons et des astronautes sur des vaisseaux spatiaux privés.

Par exemple, SpaceX a déjà lancé deux missions de mission ISS avec équipage avec sa capsule Crew Dragon. Boeing détient également un contrat d’équipage commercial de la NASA mais a été assailli de retards en obtenant la certification de sa capsule Starliner pour les vols spatiaux habités.

L’ISS accueillera également son premier équipage entièrement privé en 2022, si les horaires se tiennent. Cette mission, qui est organisée par l’entreprise privée Espace Axiom , volera à bord de Crew Dragon. « Nous avons reçu beaucoup de presse ces jours-ci sur nos missions privées d’astronautes », a déclaré McAlister. « Celles-ci sont principalement axées sur le tourisme, mais comprennent également des activités de [research and development]. «

En 2019, la NASA a lancé un appel à propositions pour ajouter des modules commerciaux à l’ISS ou construire des stations commerciales distinctes, surnommées «flyers gratuits». La sollicitation était suffisamment ouverte pour permettre un seul nouveau module ou un ensemble de modules, selon la proposition.

La NASA a lancé une sollicitation pour un port d’amarrage et a sélectionné Axiom Space en janvier 2020. Cependant, en août, l’agence a déclaré qu’elle n’aurait pas la sollicitation de « free flyer », sans donner plus de détails, selon Space News .

Hart a parlé de la sollicitation de 2019 lors du briefing de mardi, affirmant dans ses diapositives que le pivot vers le port d’amarrage était « plus approprié en raison des allocations budgétaires actuelles et de la maturation de la conception immature affectant les livrables de données ».

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.