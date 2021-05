La NASA va concevoir un nouvel «  observatoire du système terrestre  » dans le cadre de la lutte nationale contre le changement climatique

La NASA concevra de nouvelles missions axées sur la Terre pour soutenir notre compréhension croissante du changement climatique et fournir des informations importantes à ceux qui sont sur Terre touchés par ses effets, a annoncé l’agence le 24 mai dans le cadre d’un nouveau plan administratif de Biden visant à «renforcer la résilience climatique».

L’administration Biden, avant de rencontrer les membres de l’équipe du climat et de la sécurité intérieure le 24 mai, a annoncé plus tôt dans la journée dans un communiqué de la Maison Blanche qu’elle soutiendrait le développement du nouvel «Observatoire du système terrestre» de la NASA – une série de données climatiques de nouvelle génération. systèmes qui seront utilisés pour mieux suivre le changement climatique et son impact sur les communautés du monde entier.

En outre, l’administration prévoit d’allouer 1 milliard de dollars de «ressources d’atténuation avant la catastrophe» aux communautés touchées par «des événements météorologiques extrêmes et d’autres catastrophes», le tout dans le cadre d’un nouveau plan visant à «renforcer la résilience climatique», selon une Maison Blanche déclaration. L’annonce ne contenait aucune information sur le budget ou le calendrier du programme de l’observatoire.

En rapport: Une analyse de la NASA montre le record de 2020 pour l’année la plus chaude de tous les temps

« Au cours des trois dernières décennies, une grande partie de ce que nous avons appris sur le changement climatique de la Terre est basée sur les observations et la recherche par satellite de la NASA », a déclaré l’administrateur de la NASA Bill Nelson dans un communiqué de la NASA.

«Le nouvel Observatoire du système terrestre de la NASA étendra ce travail, fournissant au monde une compréhension sans précédent du système climatique de notre Terre, nous armant de données de nouvelle génération essentielles pour atténuer le changement climatique et protéger nos communautés face aux catastrophes naturelles.

Le nouvel observatoire suivra les recommandations formulées par l’enquête décennale 2017 sur les sciences de la Terre des Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, qui décrit les lignes directrices pour la recherche et les observations, selon la déclaration de la NASA.

Avec l’Observatoire du système terrestre, la NASA vise à étudier de nombreux aspects de notre planète d’origine, y compris la façon dont les aérosols affectent le bilan énergétique mondial, qui, espèrent les scientifiques, éclairera les prévisions climatiques; nuages, convection et précipitations dans l’espoir d’améliorer les prévisions de temps violent et de qualité de l’air; l’évaluation des niveaux d’eau et de la sécheresse pour appuyer la planification de l’utilisation de l’eau et des interventions en cas de catastrophe; la biologie et la géologie à la surface de la Terre pour voir comment le changement climatique affecte la nourriture, l’agriculture, l’eau, l’énergie et plus encore; et des changements majeurs à la surface de notre planète causés par des catastrophes liées au changement climatique, selon le communiqué.

« Alors que le nombre d’événements météorologiques extrêmes augmente en raison du changement climatique, la capacité de prévoir et de surveiller les catastrophes naturelles fait partie intégrante de la préparation, de l’atténuation et de la résilience du pays », une déclaration de la Maison Blanche lit .

En rapport: Système d’observation de la Terre: surveillance du climat de la planète

« L’observatoire du système terrestre de la NASA sera une nouvelle architecture de systèmes spatiaux avancés d’observation de la Terre, offrant au monde une compréhension sans précédent des interactions critiques entre les processus atmosphériques, terrestres, océaniques et glaciaires de la Terre », poursuit le communiqué. « Ces processus déterminent comment le changement climatique se produira aux niveaux régional et local, à des échelles de temps à court et à long terme. »

Le soutien de la Maison Blanche à cet observatoire n’est pas la première fois que l’administration Biden et la NASA s’unissent pour lutter contre le changement climatique. De retour en mars, La NASA a rejoint le groupe de travail national sur le climat de la Maison Blanche , qui s’organise pour «lutter contre la crise climatique», selon le décret qui détaillait le groupe de travail en janvier.

« Compte tenu de notre capacité unique à observer la planète depuis l’espace et des enregistrements de données à long terme que nous avons pu rassembler, la NASA est dans une position privilégiée pour éclairer les décisions politiques dans l’administration actuelle et au-delà », Gavin Schmidt, responsable par intérim de la NASA conseiller climatique et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York, a déclaré dans un communiqué de la NASA que la NASA rejoignait le groupe de travail.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.