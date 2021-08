La NASA testera une nouvelle technologie lors du dernier lancement de New Shepard par Blue Origin

adidas Solar Boost 19 Women's Running Shoes - SS20 - Blue - Size: 36.7 - womens

Chaussures de running adidas Solar Boost 19 Chaque sortie est une nouvelle aventure. Conue pour les longues distances, la chaussure SolarBoost 19 d'adidas garantit un maintien cibl et un confort optimal. Inspire par une technologie de la NASA, la tige en mesh intgre des renforts cousus pour soutenir le pied. L'amorti offre un retour d'nergie infini pour une foule souple et tout en confort. Tige AirMesh Confectionne avec une tige AirMesh, la SolarBoost 19 assure confort et respirabilit. La technologie Tailored Fibre Placement offre un maintien cibl au mdio-pied avec des renforts intgrs. Le talon avec renfort Fit Counter assure un meilleur ancrage du pied dans la chaussure sans compromettre la mobilit du tendon d'Achille Semelle intermdiaire Boost La semelle intermdiaire Boost offre un amorti particulirement ractif. Grce ces billes de TPU moules les uns aux autres, elle est conue pour restituer un maximum d'nergie chaque foule. La foule s'en trouve dynamise et les muscles sont moins sollicits ce qui vous permet tenir le rythme plus longtemps. Durable, l'amorti prserve vos articulations des chocs rpts et reste fonctionnel mme jusqu' -20C. La technologie Solar Propulsion Rail permet de guider le pied, tandis que le stabilisateur Torsion System garantit un droul du pied fluide. Semelle extrieure en caoutchouc Continental La semelle extrieure Stretchweb s'adapte aux mouvements du pied pour une foule dynamique, tandis que la gomme Continental assure une accroche exceptionnelle sur les surfaces sches comme mouilles.