La NASA testera aujourd’hui son premier mégarocket SLS pour les missions lunaires. Voici comment regarder.

La NASA tentera de tirer les moteurs sur son Système de lancement spatial (SLS) megarocket pour la première fois aujourd’hui et vous pouvez regarder l’action enflammée en direct en ligne.

Dans le cadre d’un test critique avant que le monstre de la fusée ne décolle pour la première fois, l’agence prévoit de allumer les quatre moteurs principaux sur son booster de noyau de levage lourd cet après-midi (16 janvier). Le test, qui est conçu pour simuler les performances de la scène principale lors du lancement, aura lieu dans l’agence Centre spatial Stennis , dans le Mississippi.

Vous pouvez regardez le test en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, à partir de 16 h 20 HNE (1920 GMT). Vous pourrez également regardez le test directement de la NASA ici .

Le test moteur d’aujourd’hui est la dernière étape de la série de tests «Green Run» de l’agence visant à garantir que la fusée SLS est prête pour son premier lancement – appelé Artemis 1 – qui enverra un vaisseau spatial Orion non équipé autour de la lune. Ce premier vol devrait décoller plus tard cette année.

Vidéo: Comment fonctionne le test du moteur SLS megarocket de la NASA

Le premier booster Space Launch System Core de la NASA subit un test de ravitaillement sur le banc d’essai B-2 au Stennis Space Center près de Bay St. Louis, Mississippi le 21 décembre 2020. Les quatre moteurs principaux de la fusée seront testés aujourd’hui. (Crédit d’image: NASA)

La SLS est la fusée de transport lourd de nouvelle génération de la NASA qui transportera les astronautes sur la lune dans le cadre du programme lunaire Artemis de l’agence. Lancé d’ici la fin de cette année, Artemis 1 sera la première d’une série de missions qui culmineront avec le premier atterrissage lunaire en équipage de la NASA depuis l’ère Apollo. Cette mission, appelée Artemis 3, pourrait arriver dès 2024 si tout se passe comme prévu.

À cette fin, la NASA met les quatre moteurs RS-25 de la fusée SLS massive à l’épreuve avant le lancement. L’agence teste systématiquement chaque moteur et mène des procédures le jour du lancement telles que le ravitaillement en carburant pour s’assurer que tous les systèmes fonctionnent comme prévu.

Le prochain test du moteur à feu chaud est la dernière étape du processus de test. Samedi, les ingénieurs chargeront le booster de noyau SLS avec plus de 700 000 gallons de propulseur super refroidi avant d’allumer les quatre moteurs RS-25 à la fois. Cela marquera la première fois que quatre moteurs RS-25 tireront en même temps. (Les mêmes moteurs ont alimenté la navette spatiale mais il n’en a fallu que trois pour faire voler l’orbiteur.)

En relation: Voici les missions spatiales à surveiller en 2021

Brûlant pendant environ 8 minutes – la durée pendant laquelle ils brûleront lors d’un lancement sur la lune – le quatuor RS-25 générera une énorme poussée de 1,6 million de livres pendant le test.

« Lorsque nous allumerons les moteurs, la scène pensera en fait qu’elle vole », a déclaré Ryan McKibben, chef des essais Green Run de la NASA au Stennis Space Center, lors d’une conférence de presse pré-test le 12 janvier. « C’est ce pour quoi il est conçu. . Mais bien sûr, cela n’ira nulle part car la scène est fixée aux mêmes endroits où les propulseurs de fusées solides ancrés seraient ancrés. «

Dans le cadre du programme d’essais «Green Run» de l’agence, le mégarocket a subi deux répétitions générales humides, au cours desquelles du carburant a été chargé, puis vidé. Les responsables ont déclaré que les tests se sont bien déroulés; cependant, ils n’étaient pas sans problème. L’une des opérations de ravitaillement s’est terminée tôt, une autre a été retardée en raison de problèmes de température et la campagne a également été affectée par de multiples tempêtes tropicales ainsi que par la pandémie mondiale. Par conséquent, l’agence a choisi de retarder le test de feu chaud .

Photos: Le premier étage central de mégarocket SLS de la NASA pour la lune a ses moteurs

Les quatre principaux moteurs RS-25 de l’étage central du Space Launch System. (Crédit d’image: NASA)

Les responsables de l’agence ont expliqué que les retards se sont avérés fructueux car l’équipe a pu réviser les procédures et mettre à jour la séquence du compte à rebours terminal sur la base des tests pré-vol.

Le test est prévu pour avoir lieu tard samedi après-midi, et ce matin-là, la journée commencera par une réunion «go / no-go» où l’équipe décidera de commencer les procédures de ravitaillement. Une fois que cela est en cours, un sondage final sera effectué à T-10 minutes pour déterminer s’il est sécuritaire de procéder au test de feu chaud.

Les moteurs brûleront pendant 485 secondes, soit environ 8 minutes. Une fois le test terminé, un examen des données commencera et devrait prendre plusieurs jours, selon Julie Basser de la NASA, responsable du programme SLS au Marshall Space Flight Center.

« C’est la première fois que nous activons cette étape centrale et c’est une étape importante pour nous », a-t-elle déclaré. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nous tirons le meilleur parti de ce test de feu chaud et nous sommes prêts pour le lancement. Les tests permettent d’apprendre et de s’assurer que la fusée est prête à faire voler des astronautes sur la Lune. «

Si tout se passe comme prévu, la scène principale sera remise à neuf puis expédiée au Kennedy Space Center pour préparer le lancement. Son arrivée prévue est prévue en février, où il sera intégré au reste du véhicule déjà sur place.

Actuellement, les segments de propulseur de fusée massive de la fusée massive sont empilés un par un dans le bâtiment d’assemblage des véhicules du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Avec les quatre moteurs RS-25, le SLS sera propulsé par deux propulseurs de fusée solide qui se composent de cinq segments assemblés. (Chaque booster est fabriqué à partir de segments récupérés qui ont été utilisés dans le programme de navette spatiale de la NASA.)

Une fois entièrement assemblés, chacun des deux propulseurs de fusée solide mesurera 54 mètres de haut et produira plus de 3,6 millions de livres de poussée au décollage – l’essentiel de la puissance au cours des deux premières minutes de lancement et de vol.

En relation: Le coronavirus retarde les tests clés du nouveau mégarocket SLS de la NASA

Cette première fusée SLS sera utilisée pour la mission Artemis 1, qui est un vol sans équipage qui enverra la NASA Capsule spatiale Orion lors d’un voyage autour de la lune, aidant à ouvrir la voie à un éventuel atterrissage lunaire planifié près de la région polaire sud de la lune.

Orion est le troisième véhicule actuellement en cours de développement par la NASA, qui conduira éventuellement des astronautes de la NASA en orbite terrestre basse et au-delà. Le premier, SpaceX Capsule Crew Dragon est entré en service en 2020 car il a transporté des astronautes vers la station spatiale en mai et novembre.

La capsule d’équipage Starliner de Boeing devrait lancer des astronautes plus tard cette année, à la suite d’un deuxième test en vol orbital réussi. Starliner a été lancé pour la première fois en 2019, lors d’un vol sans équipage vers la station spatiale, mais n’a pas réussi à atteindre l’avant-poste orbital après une série d’anomalies logicielles . Son prochain vol d’essai est prévu au plus tôt en mars et si tout se passe bien, il transportera un équipage de trois astronautes vers la station spatiale plus tard cette année.

Le fait d’avoir trois capsules différentes pour les astronautes offrira à la NASA la flexibilité d’envoyer régulièrement des astronautes en orbite terrestre basse tout en explorant la lune et éventuellement Mars.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.