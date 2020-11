La NASA sous-estime le temps et l’argent nécessaires pour ramener les roches de Mars sur Terre: rapport

The Associated Press11 nov.2020 09:36:24 IST

La NASA sous-estime le temps et l’argent qu’il faudra pour ramener les roches de Mars sur Terre dans la décennie à venir, a déclaré mardi un panel indépendant. Le comité d’examen a suggéré que la NASA et l’Agence spatiale européenne envisagent de repousser les prochains lancements de l’effort de retour d’échantillons de 2026 à 2028, compte tenu de tous les défis technologiques. Ces retards augmenteront les coûts, poussant le budget de planification à 4 milliards ou plus d’un milliard de plus que ce qui est actuellement envisagé par la NASA, a noté le panel.

Déjà à plus de la moitié de Mars, le rover Perseverance de la NASA cherchera les meilleurs échantillons géologiques, après son atterrissage en février. Il vise le cratère de Jezero, considéré comme un ancien delta du fleuve qui aurait peut-être abrité une vie microscopique.

Les scientifiques veulent analyser ces échantillons dans les meilleurs laboratoires de la planète, dans l’espoir de déterminer si la vie a jamais existé dans le passé luxuriant et humide de la planète. L’objectif est de récupérer les échantillons au début des années 2030.

Pour ce faire, les agences spatiales se sont associées pour développer un atterrisseur pour récupérer les échantillons, une fusée pour les faire sortir de la surface martienne et un vaisseau spatial en orbite pour les accepter et les renvoyer sur Terre. Tout cet équipement nécessitera deux lancements séparés depuis la Terre.

Le président du comité d’examen, David Thompson, directeur général à la retraite d’Orbital ATK, a déclaré aux journalistes qu’un délai de lancement de deux ans était souhaitable pour les meilleures chances de succès. Dans le même temps, cependant, personne ne suggère que la NASA ralentisse, a souligné Maria Zuber, membre du panel, du Massachusetts Institute of Technology.

Le chef de la mission scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, a déclaré que l’agence spatiale réévaluerait les dates de la mission et envisagerait toutes les options. Mais pour l’instant, c’est à toute vapeur … nous ne faisons aucune pause.

.

