La NASA sélectionne 9 scientifiques pour rejoindre la mission Korea Pathfinder Lunar Orbiter 2022

Neuf scientifiques américains se joindront à la première mission d’orbiteur lunaire de Corée du Sud qui sera lancée l’année prochaine.

Le Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) devrait être lancé sur un SpaceX Fusée Falcon 9 en août 2022 de Cap Canaveral, Floride. Le vaisseau spatial passera en orbite autour du lune pendant environ un an, ce qui représente la première mission d’exploration spatiale de la Corée du Sud à voyager au-delà de l’orbite terrestre, selon une déclaration de la NASA .

La NASA a annoncé mardi 30 mars qu’elle avait sélectionné neuf scientifiques américains pour rejoindre la mission dans le cadre du programme de scientifiques participants KPLO de l’agence. Les nouveaux membres travailleront avec les cinq instruments scientifiques de l’engin spatial, qui prendront des mesures de la surface lunaire à partir de l’orbite pour en savoir plus sur le l’environnement et les ressources de la lune et d’identifier les sites d’atterrissage potentiels pour les futures missions.

«Le programme de scientifiques participant à KPLO est un exemple de la façon dont les collaborations internationales peuvent tirer parti des talents de deux agences spatiales, pour atteindre un plus grand succès scientifique et d’exploration que les missions individuelles», a déclaré Sang-Ryool Lee, chef de projet KPLO, dans le communiqué. « C’est fantastique que le Institut coréen de recherche aérospatiale La mission lunaire (KARI) a la NASA comme partenaire dans l’exploration spatiale – nous sommes ravis de voir les nouvelles connaissances et opportunités qui découleront de la mission KPLO ainsi que des futures activités conjointes KARI-NASA. «

Les neuf scientifiques sélectionnés par la NASA comprennent William Farrand, Caleb Fassett, Ian Garrick-Bethell, Rachel Klima, Mikhail Kreslavsky, Shuai Li, Gorden Videen, Jean-Pierre Williams et Naoyuki Yamashita, qui sont affiliés à une gamme d’institutions universitaires et de recherche. Les nouveaux membres rejoindront l’équipe scientifique de KPLO plus tard cette année et seront financés pendant trois ans, selon le communiqué de la NASA.

« Il est important que les scientifiques participants soient pleinement intégrés dans les équipes existantes du KARI et de la NASA bien avant le lancement prévu de la mission », a déclaré Shoshana Weider, responsable du programme scientifique participant KPLO de la Division des sciences planétaires de la NASA, dans le communiqué. « Cela signifie qu’ils auront beaucoup de temps pour collaborer avec leurs collègues du KARI pendant la phase de planification de la mission de pré-lancement, ce qui aidera à garantir que le retour scientifique de leurs projets, et de la mission dans son ensemble, soit maximisé. »

KPLO est une mission conjointe du KARI et de la NASA. La Corée gérera la fabrication et l’exploitation de l’orbiteur, tandis que la NASA soutiendra la mission avec le développement de l’une des charges utiles scientifiques, ainsi que l’aide aux communications et à la navigation pour le vaisseau spatial, selon un accord signé en 2016 .

Les instruments scientifiques de l’orbiteur comprennent trois caméras, un magnétomètre et un spectromètre gamma. La NASA fournira l’une des caméras, appelé ShadowCam , qui sera utilisé pour cartographier la réflectance dans les régions ombragées en permanence aux pôles lunaires pour rechercher des preuves de givre ou de dépôts de glace à la surface de la lune. ShadowCam, qui est basé sur la caméra à angle étroit de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, capturera des images optiques haute résolution.

En plus d’étudier les caractéristiques physiques de la surface lunaire, la mission KPLO vise à étendre les capacités technologiques de la Corée du Sud dans l’exploration spatiale et à développer des instruments d’exploration de l’espace lointain lors de futures missions. Les données collectées lors de cette mission aideront également à soutenir la planification de Programme Artemis de la NASA , selon le communiqué.

