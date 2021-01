La NASA sait ce qui a provoqué l’arrêt prématuré du moteur de sa première fusée lunaire SLS lors d’un test majeur

Hardouin SA Terrine de pintade à l'hypocras et au gingembre - Hardouin - Pot de 150g

La terrine de pintade à l'hypocras et au gingembre Cette recette a été élaborée pour fêter les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, qui a fini sa vie en Touraine, siège de la Maison Hardouin, et plus précisément à Amboise où l'on trouve aujourd'hui dans le Clos Lucay un musée entièrement dédié à ce