La NASA s’adresse à des partenaires commerciaux pour de nouvelles combinaisons spatiales et une technologie de sortie dans l’espace

La NASA recherche des partenaires commerciaux pour aider à développer la prochaine génération de combinaisons spatiales et sortie dans l’espace La technologie.

Dans une demande d’informations (RFI) publiée le 14 avril, la NASA a révélé qu’elle recherchait des commentaires du secteur spatial sur sa stratégie récemment mise à jour pour travailler avec des partenaires commerciaux dans l’espace. Dans cette nouvelle stratégie, la NASA cherche à collaborer davantage avec des partenaires commerciaux dans le développement, la construction et la maintenance de technologies pour les sorties dans l’espace ou les activités extravéhiculaires (EVA), y compris les combinaisons spatiales, l’agence dit dans un communiqué .

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, l’agence « déplacera l’acquisition du système d’activité extravéhiculaire d’exploration (xEVA) vers un modèle dans lequel la NASA achètera des services de combinaison spatiale à des partenaires commerciaux plutôt que de les construire en interne avec des contrats gouvernementaux traditionnels », indique le communiqué. .

Cela signifie que la NASA se tournera vers l’espace commercial pour les combinaisons spatiales et le matériel connexe que les astronautes utiliseront pour des missions à la fois le Station spatiale internationale et à la lune sous la NASA Programme Artemis , qui vise à ramener les humains à la surface lunaire d’ici 2024. La NASA a ajouté que cet équipement et cette technologie seront utilisés pour le projet de l’agence passerelle station spatiale lunaire.

«Nous espérons recevoir les commentaires de l’industrie sur la faisabilité de déplacer nos activités d’acquisition de sorties spatiales d’exploration vers un modèle basé sur les services, comme notre approvisionnement pour les services commerciaux de fret et d’équipage», Mark Kirasich, administrateur associé adjoint pour les systèmes d’exploration avancés de la NASA au siège de l’agence à Washington, a déclaré dans le même communiqué.

« Cette opportunité de partenariat permettra à la NASA et à l’industrie de travailler ensemble en tant que marchés spatiaux commerciaux en orbite terrestre basse et au-delà de maturité rapide, permettant aux investissements gouvernementaux d’accélérer ensemble l’industrie et nos plans d’exploration Artemis. »

Ce n’est pas la première fois que la NASA fait appel au secteur spatial commercial pour une collaboration. Actuellement, la NASA travaille avec des partenaires commerciaux tels que SpaceX et Boeing pour développer et fournir des capsules d’équipage pour les missions vers la station spatiale. De plus, la NASA vient d’annoncer qu’après une compétition entre trois entreprises, SpaceX a reçu le contrat pour construire l’atterrisseur lunaire pour le programme Artemis de l’agence.

« Nous cherchons toujours des moyens de réduire les coûts pour le contribuable et de concentrer nos efforts et nos ressources sur les technologies futures et nos missions audacieuses dans l’espace lointain », a déclaré Kirasich, ajoutant que « la NASA a la responsabilité envers les contribuables et les futurs explorateurs de réexaminer son infrastructure. au besoin pour réduire les coûts et améliorer les performances », a-t-il déclaré. « Dans le cadre de cette stratégie, l’agence ouvre la porte pour maximiser la concurrence et commercialiser l’espace, y compris les combinaisons spatiales et les capacités EVA. »

Alors que la NASA contactera et collaborera avec les entreprises spatiales commerciales sur cette technologie à l’avenir, l’agence continuera à développer son système xEVA, qui comprend sa combinaison spatiale xEMU – une combinaison spatiale de nouvelle génération conçue par la NASA «en interne» avec Artemis à l’esprit. , A déclaré la NASA dans le communiqué.

« Notre équipe a développé des connaissances incroyables sur la marche dans l’espace et l’activité des combinaisons spatiales au cours des dernières décennies et a étudié de manière approfondie les environnements uniques dans lesquels nos astronautes auront besoin pour opérer », a déclaré Chris Hansen, directeur du bureau des activités extravéhiculaires du Johnson Space Center de la NASA à Houston. dans la même déclaration. « Nous espérons associer cela à l’ingéniosité du secteur privé pour permettre une capacité EVA polyvalente. »

