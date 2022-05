La NASA révèle que le trou noir monstre a peut-être exécuté un « retournement magnétique » ; Tout ce que tu as besoin de savoir

in

10 mai 2022 14:22:41 IST

Un trou noir a peut-être inversé son champ magnétique, provoquant une explosion rare et énigmatique capturée par des satellites. Selon la National Aeronautics and Space Administration (NASA), le retournement magnétique a eu lieu au 1ES 1927+654, une galaxie à 236 millions d’années-lumière.

Un retournement magnétique se produit lorsque le pôle Sud devient le Nord et vice versa.

Une déclaration des scientifiques a décrit ce phénomène céleste inhabituel. En mars 2018, la galaxie s’était éclairée près de 100 fois en lumière visible, des mois après l’éruption survenue en 2017. L’émission UV de la galaxie a augmenté 12 fois, mais d’autres données ont montré qu’elle était en fait en déclin, indiquant un pic non observé plus tôt. En juin 2018, les émissions de rayons X de plus haute énergie de la galaxie se sont arrêtées.

Regardez la vidéo de la NASA expliquant les événements :

Les émissions ont repris en octobre de la même année, indiquant qu’un retournement magnétique avait eu lieu. À l’été 2021, les émissions étaient revenues à leurs niveaux d’origine.

Qu’est-ce que ça veut dire?

La Voie lactée et la plupart des autres grandes galaxies ont un trou noir supermassif intégré en son centre, qui attire la matière vers elle. La matière s’accumule d’abord dans un disque d’accrétion lorsqu’elle entoure le trou noir. La matière se réchauffe alors, émettant de la lumière visible, ultraviolette et des rayons X lorsqu’elle est poussée vers l’intérieur.

Il forme un nuage de particules extrêmement chaudes (couronne) lorsqu’il pousse vers l’intérieur. La nouvelle étude de la NASA suggère que des changements dans la couronne ont provoqué l’arrêt temporaire des rayons X provenant du cœur de la galaxie 1ES 1927 + 654.

Lorsque le retournement magnétique se produit, le champ devient faible et incapable de supporter la couronne, ce qui peut entraîner la disparition des émissions de rayons X. Le champ magnétique se renforce plus tard dans sa nouvelle orientation

Selon Sibasish Laha, chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland et à l’Université du Maryland, « Cet événement marque la première fois que nous voyons les rayons X s’éteindre complètement tandis que les autres longueurs d’onde s’éclaircissent ».

Selon les scientifiques, le champ magnétique du trou noir crée et entretient la couronne, de sorte que ses propriétés de rayons X peuvent être affectées par tout changement du champ magnétique. Cet événement sans précédent aidera les chercheurs à mieux comprendre les trous noirs.

