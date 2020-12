La NASA révèle les astronautes de «  l’équipe Artemis  », dont la première femme, le prochain homme sur la lune

La NASA a sélectionné un groupe d’astronautes pour se préparer et peut-être voler vers la Lune pour la première fois en plus de 50 ans.

« Artemis Team » récemment annoncé par la NASA comprend 18 hommes et femmes qui ouvriront la voie aux prochaines missions humaines en orbite et atterrir sur la lune depuis la fin du programme Apollo en 1972. Le cadre comprend la première femme et le prochain homme américain à marcher sur la lune, bien que mission spécifique les affectations n’ont pas encore été faites.

« C’est vraiment incroyable de penser que le prochain homme et la première femme sur la lune font partie des noms que nous venons de lire et qu’ils se trouvent peut-être dans la salle en ce moment », a déclaré le vice-président Mike Pence mercredi 9 décembre à une réunion du National Space Council au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. « Je vous donne les héros du futur qui nous ramèneront sur la lune et au-delà. »

Comme réalisé par la Maison Blanche , La NASA s’efforce de ramener les humains à la surface de la lune d’ici 2024. Le programme Artemis de l’agence spatiale, nommé pour la sœur jumelle d’Apollo , devrait commencer à envoyer des missions robotiques en 2021, suivies du lancement de l’équipage Artemis II sur l’orbite lunaire en 2023.

La NASA prévoit de sélectionner les membres de l’équipage Artemis II dès 2021, et l’équipage d’Artemis III, le premier à atterrir sur la lune, plus tard. Les deux missions seraient lancées avec quatre personnes, deux astronautes devenant les prochains astronautes à marcher sur la lune sur Artemis III.

Vidéo: Le vice-président Mike Pence annonce les astronautes Artemis de la NASA

Projet Artemis: Le programme de la nouvelle lune de la NASA expliqué

Les 18 membres de l’équipe Artemis de la NASA, de haut à gauche en bas à droite: Joe Acaba, Kayla Barron, Raja Chari, Matthew Dominick, Victor Glover, Woody Hoburg, Jonny Kim, Christina Koch, Kjell Lindgren, Nicole Mann, Anne McClain, Jessica Meir , Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Frank Rubio, Scott Tingle, Jessica Watkins et Stephanie Wilson. (Crédit d’image: NASA via collectSPACE.com)

L’équipe Artemis

Les 18 membres de l’équipe Artemis de la NASA ont été choisis parmi les 47 astronautes actuellement actif dans le programme . Le groupe a été sélectionné pour ses compétences et ses antécédents variés.

La moitié de l’équipe Artemis a déjà volé dans l’espace – deux des membres sont actuellement à bord de la Station spatiale internationale. L’équipe comprend des membres de cinq classes d’astronautes sélectionnées entre 1996 et 2017.

Les membres de l’équipe Artemis sont (par ordre alphabétique):

Joe Acaba, 53 ans, membre de la classe d’astronautes 2004 de la NASA; éducateur et hydrogéologue, il a participé à une mission de navette spatiale et à deux expéditions vers la Station spatiale internationale, parcourant 306 jours dans l’espace.

Kayla Barron, 33 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; Officier de sous-marin de l’US Navy avec une maîtrise en génie nucléaire, elle n’a pas encore volé dans l’espace.

Raja Chari, 43 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; pilote d’essai dans l’US Air Force, titulaire d’une maîtrise en astronautique et aéronautique, il n’a pas encore volé dans l’espace.

Matthew Dominick, 39 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; pilote d’essai dans l’US Navy avec une maîtrise en génie des systèmes, il n’a pas encore volé dans l’espace.

Victor Glover, 44 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2013; Commandant de l’US Navy avec une maîtrise en sciences en ingénierie des essais en vol, en ingénierie des systèmes et en art opérationnel militaire et en science, il est actuellement à 24 jours de sa première mission sur la Station spatiale internationale. Il est le premier astronaute noir à servir dans l’équipage d’une station spatiale.

Woody Hoburg, 35 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; Ingénieur titulaire d’un doctorat en génie électrique et en informatique, il n’a pas encore volé dans l’espace.

Graphique de la NASA montrant le plan théorique de la mission Artemis III, le premier retour des humains à la surface de la lune, y compris la première femme et le prochain homme, lancé en 2024. (Crédit d’image: NASA)

Jonny Kim, 36 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; un lieutenant dans l’US Navy. ancien US Navy SEAL et médecin, il n’a pas encore volé dans l’espace.

Christina Koch, 41 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2013; Ingénieur titulaire d’une maîtrise en génie électrique, elle a consacré 328 jours à sa première mission sur la Station spatiale internationale, au cours de laquelle elle a participé à la première sortie dans l’espace entièrement féminine et a établi un nouveau record pour la plus longue mission spatiale unique par une femme. .

Kjell Lindgren, 47 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2009; chirurgien de l’air titulaire d’un doctorat en médecine, il a consacré 142 jours à sa première mission dans la Station spatiale internationale.

Nicole Mann, 43 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2013; pilote d’essai dans le Corps des Marines des États-Unis avec une maîtrise ès sciences en génie mécanique, elle est affectée au test en vol avec équipage du vaisseau spatial commercial CST-100 Starliner de Boeing lancé en 2021.

Anne McClain, 41 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2013; Lieutenant-colonel dans l’armée américaine et ingénieur avec une maîtrise en génie aérospatial et relations internationales, elle a consacré 204 jours à sa première mission à la Station spatiale internationale.

Jessica Meir, 43 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2013; physiologiste titulaire d’un doctorat en biologie marine, elle a consacré 205 jours à sa première mission dans la Station spatiale internationale, au cours de laquelle elle a participé à la première sortie dans l’espace entièrement féminine.

Jasmin Moghbeli, 37 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; pilote d’essai d’hélicoptère du Corps des Marines des États-Unis avec une maîtrise en génie aérospatial, elle n’a pas encore volé dans l’espace.

Kate Rubins, 42 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 2009; microbiologiste titulaire d’un doctorat en biologie du cancer, elle a enregistré 115 jours sur sa première expédition et 57 jours sur sa deuxième mission à bord de la Station spatiale internationale. Elle était la 60e femme de l’histoire à voler dans l’espace et la première personne à séquencer l’ADN en orbite.

Frank Rubio, 44 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; pilote d’hélicoptère de l’armée américaine et chirurgien de vol, il n’a pas encore volé dans l’espace.

Scott Tingle, 55 ans, membre de la classe d’astronautes 2009 de la NASA; commandant de l’US Navy avec une maîtrise en génie mécanique, il a consacré 168 jours à sa première mission dans la Station spatiale internationale.

Jessica Watkins, 32 ans, membre de la classe d’astronautes 2017 de la NASA; un aquanaute avec un doctorat en géologie qui a travaillé sur les missions de rover Mars de la NASA au Jet Propulsion Laboratory, elle n’a pas encore volé dans l’espace.

Stéphanie Wilson, 54 ans, membre de la classe d’astronautes de la NASA en 1996; Ingénieur titulaire d’une maîtrise ès sciences en génie aérospatial, elle a passé 43 jours sur trois missions de navette spatiale vers la Station spatiale internationale.

Les hommes – et les femmes – dans cette pièce

(Crédit d’image: NASA)

En raison des précautions prises en réponse à la pandémie de coronavirus, seuls cinq des 18 membres de l’équipe Artemis ont assisté à la réunion du Conseil national de l’espace: Acaba, Dominick, McClain, Meir et Watkins. Glover et Rubins ont été informés de leur sélection sur la station spatiale.

La dernière fois que la NASA a identifié un sous-ensemble de son corps d’astronautes en vue de futures missions sur la Lune, c’était en avril 1967. Dans une petite salle de conférence du Manned Spacecraft Center (aujourd’hui, Johnson Space Center) à Houston, directeur des opérations de l’équipage de conduite Deke Slayton a dit aux 20 hommes que « les gars qui vont voler les premières missions lunaires sont les gars dans cette salle. »

Les membres de l’équipe Artemis de la NASA seront initialement affectés à travailler avec les partenaires commerciaux de l’agence, qui conçoivent les systèmes d’atterrissage humain qui amèneront les astronautes à la surface de la Lune. Les membres de l’équipe aideront également à définir et développer les programmes de formation pour préparer les missions d’atterrissage et d’orbite de la Lune.

Tous les astronautes affectés à l’équipe Artemis sont éligibles pour être affectés à une mission, mais l’appartenance à l’équipe ne garantit pas qu’ils seront finalement sélectionnés pour voler vers la lune. Certains membres de l’équipe serviront dans les équipes principale et de secours et peuvent marcher sur la lune, tandis que d’autres peuvent travailler en orbite lunaire à bord de la plate-forme Gateway de la NASA ou fournir un soutien au programme Artemis par d’autres moyens.

La NASA prévoit d’ajouter plus de membres à l’équipe Artemis, y compris des membres de son la prochaine classe d’astronautes doit être sélectionnée à la fin de 2021. Des astronautes internationaux des pays partenaires de la NASA seront également affectés à des missions Artemis.