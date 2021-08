La NASA retarde la sortie dans l’espace à cause du « problème médical mineur » non divulgué de l’astronaute

RS PRO Alimentation de bureau 96W sortie 15V c.c. 6.4 A, entrée 100 à 240 V c.a. IEC 320-C14

Plage de tensions d'entrée = 100 à 240 V c.a. Tension de sortie nominale = 15V c.c. Plage de courant de sortie = 6.4 A Puissance de sortie nominale = 96W Connecteur d'entrée = IEC 320-C14 Nombre de sorties = 1 Homologué pour applications médicales = Non Dimensions = 140 x 60.5 x 33mm Alimentation de bureau de RS Pro Présentation de la gamme RS Pro dalimentations de bureau, une solution dalimentation de haute qualité pour une utilisation avec les ordinateurs de bureau. Chaque alimentation de commutation est disponible avec un certain nombre de tensions et de courants de sortie qui fournissent une source de tension constante, ce qui la rend idéale pour une utilisation avec léquipement informatique, les périphériques audio et vidéo et bien plus encore. Caractéristiques et avantages : Le système dalimentation RS Pro hautes performances peut être utilisé comme une source dalimentation de haute qualité pour léquipement informatique, audio et vidéo dans une large gamme dapplications et