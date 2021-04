La NASA reporte le premier vol de l’hélicoptère Mars Ingenuity au 14 avril

Smartbox Vol de 25 min en hélicoptère au-dessus de l’ouest de Paris et du château de Versailles Coffret cadeau Smartbox

Hélipass vous propose de découvrir Paris et la résidence du Roi-Soleil d’une manière atypique avec 1 vol de 25 minutes en hélicoptère au-dessus de la capitale et du château de Versailles. Depuis l’héliport de Paris, montez dans l’Airbus H135 et partez pour un voyage inoubliable. Vous profiterez d'abord du