La NASA rejoint le groupe de travail sur le climat de la Maison Blanche

La NASA a rejoint le groupe de travail national sur le climat de la Maison Blanche, une autre étape dans l’étude continue de l’agence sur changement climatique et réchauffement climatique .

Le 27 janvier, le président Joe Biden a émis un ordre exécutif qui décrivait les détails du groupe de travail national sur le climat. Jeudi dernier (18 mars), la NASA a annoncé qu’elle avait rejoint le groupe de travail, qui « facilitera l’organisation et le déploiement d’une approche gouvernementale pour lutter contre la crise climatique », selon le décret.

Le nouveau partenariat suit une annonce de janvier de la NASA que 2020 était à égalité avec 2016 en tant que l’année la plus chaude jamais enregistrée .

« Les États-Unis et le monde sont confrontés à une crise climatique profonde. Nous disposons d’un moment restreint pour poursuivre l’action au pays et à l’étranger afin d’éviter les effets les plus catastrophiques de cette crise et de saisir l’opportunité que présente la lutte contre le changement climatique », a déclaré l’exécutif ordre lit.

« Le changement climatique est l’un des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui », a déclaré Gavin Schmidt, conseiller climatique principal par intérim de la NASA et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York, a déclaré dans un communiqué de la NASA . « Compte tenu de notre capacité unique à observer la planète depuis l’espace et des enregistrements de données à long terme que nous avons pu rassembler, la NASA est dans une position privilégiée pour éclairer les décisions politiques dans l’administration actuelle et au-delà. »

L’administration Biden se concentre sur la lutte contre les problèmes climatiques et place la crise climatique « au centre de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis », selon l’ordonnance. Et il n’est pas surprenant que la NASA rejoigne le groupe de travail. L’agence spatiale est impliquée dans les questions climatiques depuis des décennies, à partir de 1960 lorsque la NASA a lancé TIROS-1 (le satellite d’observation de la télévision et de l’infrarouge), le premier satellite météorologique.

La NASA également en continu met à jour son site Web sur le climat avec des informations sur l’augmentation de la température mondiale, les taux de dioxyde de carbone et la perte de glace dans l’Arctique, entre autres facteurs influencés par le changement climatique.

Depuis le lancement de TIROS-1, l’agence a placé en orbite de nombreux satellites de surveillance de la Terre qui ont collecté des données sur le changement climatique de la Terre. À l’heure actuelle, plus de deux douzaines de satellites de la NASA tournent autour de la Terre et surveillent tout, de l’humidité du sol aux niveaux de dioxyde de carbone, selon le même communiqué de la NASA. Vous pouvez en savoir plus sur les missions de surveillance du climat et de la Terre de la NASA ici .

Avec ses missions de surveillance de la Terre comme Aqua et ECOSTRESS et « ses efforts pour contribuer à l’aviation durable et entretenir des partenariats avec le secteur privé, la NASA est déjà prête à aider le groupe de travail à résoudre les problèmes de changement climatique les plus urgents aujourd’hui », selon le communiqué.

