La NASA reçoit 23,3 milliards de dollars pour l’exercice 2021 dans le projet de loi omnibus du Congrès sur les dépenses: rapport

De la NASA Programme Artemis pour débarquer des humains sur la lune d’ici 2024 est confronté à de nouveaux défis après qu’un projet de loi de dépenses de la NASA pour l’exercice 2021 ait alloué moins d’argent au système d’atterrissage humain que ce que l’agence avait demandé.

Le Congrès a publié un projet de loi omnibus sur les dépenses lundi 21 décembre allouant 23,3 milliards de dollars à la NASA. Le projet de loi a été publié un jour après que le Congrès a accepté un plan de secours pour les coronavirus de 892 milliards de dollars; toutes les agences américaines (y compris la NASA) sont désormais financées jusqu’au 28 décembre pour éviter un éventuel arrêt du gouvernement.

Alors que la NASA recevra 642 millions de dollars de plus que l’exercice 2020, la facture est inférieure d’environ 2 milliards de dollars à la demande de 25,246 milliards de dollars de l’agence, selon SpaceNews . En particulier, le programme de système d’atterrissage humain (HLS) d’Artemis n’a reçu que 850 millions de dollars, soit environ un quart de la demande de 3,3 milliards de dollars de la NASA.

Cependant, d’autres éléments des programmes d’exploration de la NASA étaient conformes ou supérieurs à la demande de l’agence, y compris le vaisseau spatial Orion, le mégarocket lunaire du système de lancement spatial (qui est essayer de surmonter les défis des tests d’équipement au sol pour le vol d’essai 2021) et les systèmes au sol d’exploration.

L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, n’a encore fait aucun commentaire sur Twitter sur le nouveau projet de loi de dépenses, mais le 18 décembre, il a remercié le Sénat d’avoir soutenu à l’unanimité sa version de la loi sur l’autorisation de la NASA. « Ce vote 100 – 0 met en évidence le ferme soutien du Sénat à la NASA et envoie un message clair d’approbation bipartite pour le programme Artemis et le système d’atterrissage humain », Bridenstine a déclaré sur Twitter .

Le projet de loi du Sénat, cependant, allouait 1 milliard de dollars pour HLS, tandis que la version de la Chambre avait environ 600 millions de dollars, a déclaré SpaceNews dans le même rapport. Plus tôt dans le mois, Bridenstine a déclaré au Conseil national de l’espace qu’un financement complet serait probablement nécessaire pour respecter la date limite d’atterrissage sur la lune de 2024 de l’administration Trump.

« La demande de budget nous a donné ce dont nous avions besoin pour réaliser un atterrissage sur la lune en 2024, et à partir de maintenant, cette agence atteint tous ses jalons », a déclaré Bridenstine le 9 décembre. « En fin de compte, si nous n’obtenons pas 3,3 milliards de dollars. , ça devient de plus en plus difficile. «

La future présidence de Biden a pas encore engagé sur un calendrier pour l’alunissage , mais son Parti démocrate a exprimé son soutien général aux atterrissages humains sur la lune dans un document intitulé « Bâtir une économie plus forte et plus juste . «

Certains des autres éléments clés du projet de loi de dépenses de la NASA, selon SpaceNews , sont:

Financer plusieurs missions scientifiques que l’administration Trump cherchait à annuler à l’origine, notamment les missions scientifiques PACE et CLARREO Pathfinder Earth, le télescope spatial romain et l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA).

Financer les programmes éducatifs de la NASA (que l’administration a tenté de supprimer.)

Réduire considérablement le programme de développement commercial de l’orbite terrestre basse de la NASA pour les successeurs de la Station spatiale internationale à 17 millions de dollars, soit environ 10% de sa demande de 150 millions de dollars.

Allouer 1,1 milliard de dollars à des programmes de technologie spatiale, au même niveau que 2020 mais bien moins que la demande de 1,6 milliard de dollars de l’administration. (Certains programmes, tels que l’entretien en orbite et la propulsion thermique nucléaire, ont reçu plus d’argent que demandé.)

Dire à la NASA de lancer l’Europa Clipper sur la lune glacée de Jupiter sur le SLS à condition qu’il soit disponible et si le vaisseau spatial est compatible avec la fusée, ce qui semble faire référence à inquiétude concernant ces questions au cours de l’été .

. Fournir 156,4 millions de dollars pour les programmes de défense planétaire de la NASA et demander à l’agence de «demander des ressources adéquates» pour le Test de redirection d’astéroïdes double (DART) – devrait être lancé l’année prochaine – et le Télescope spatial NEOSM (Near Earth Object Surveillance Mission) devrait être lancé en 2025. La NASA, cependant, a déclaré plus tôt en décembre qu’elle avait retardé l’examen de NEOSM en raison de l’incertitude budgétaire de la mission.

Par ailleurs, le Département du commerce a reçu 10 millions de dollars pour le Bureau du commerce spatial en 2021. Le projet de loi indique au bureau que le financement est destiné à un « programme pilote » de gestion du trafic spatial avec d’autres agences et industries, SpaceNews a déclaré . Le projet de loi de dépenses des États-Unis pour 2021 comprenait également 2 milliards de dollars pour la Force spatiale, la dernière branche des forces armées américaines.

