La NASA publie de nouvelles images de Mars prises par Hazcam du rover Perseverance

20 févr.2021 18:59:10 IST

La NASA a publié plusieurs images de la planète rouge alors que le rover Perseverance a atterri sur Mars le jeudi 18 février. L’une des images partagées par l’agence spatiale américaine comprend le rover décantant à la surface de la planète.

Le moment dont mon équipe rêvait depuis des années, maintenant une réalité. Osez les choses puissantes. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 19 février 2021

La deuxième image de la NASA représente l’horizon de la planète, vue de la Persévérance après son atterrissage.

Un horizon ouvert, avec tant de choses à explorer. J’ai hâte de commencer. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 19 février 2021

Une autre image publiée montre un aperçu détaillé de certaines des roches sur Mars avec la roue avant droite du rover.

J’adore les roches. Regardez-les juste à côté de ma roue. Sont-ils volcaniques ou sédimentaires? Quelle histoire racontent-ils? J’ai hâte de le découvrir.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 19 février 2021

Le vaisseau spatial est équipé d’un record de 23 caméras et de deux microphones. Plusieurs caméras ont été allumées pendant la descente du rover, capturant ainsi des images époustouflantes qui montrent des détails phénoménaux de l’atterrissage du rover jusqu’à environ deux mètres du sol.

Adam Steltzner, l’ingénieur en chef de la mission Mars 2020 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse que l’équipe était submergée de joie et d’excitation d’avoir réussi à atterrir un autre rover à la surface de Mars.

Il a déclaré que les images de Perseverance en inspireraient beaucoup d’autres à travers le monde, comme les clichés emblématiques du cosmos l’avaient inspiré dans le passé.

Occupé occupé. Qu’est-ce que j’ai fait depuis mon arrivée, demandez-vous? Eh bien, un peu. Le 22 février à 11h PT (14h HE / 19h00 GMT, écoutez mon équipe sur Terre discuter des données que je leur ai envoyées jusqu’à présent et de ce que je vais faire ces prochains jours. Https://t.co/gx7ChsBy7k #CountdownToMars pic.twitter.com/aXnrmwM0Il – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 20 février 2021

La persévérance, également surnommée « Percy », avait touché avec succès la planète rouge jeudi après-midi, attirant l’attention du monde entier.

Le rover a renvoyé jeudi soir la première image de sa nouvelle maison, une photo en noir et blanc qui a établi son arrivée en toute sécurité.

Persévérance est le laboratoire d’astrobiologie le plus avancé jamais envoyé dans un autre monde qui a atterri près d’un ancien delta de rivière où le rover recherchera des traces de la vie ancienne et collectera certains des échantillons de roches les plus vitaux pour son possible retour sur Terre.

Un tweet de Perseverance Mars Rover de la NASA montre également l’emplacement du rover sur la carte présentée.

Où suis-je maintenant? Consultez cette carte interactive pour zoomer et explorer mon site d’atterrissage: https: //t.co/uPsKFhW17J Et pour la vue au niveau du sol, mes premières images sont ici, avec beaucoup d’autres à venir dans les jours à venir: https: //t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/B6TJTikAyX – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 19 février 2021

La NASA a déclaré qu’elle partagerait plus de photos, d’images et éventuellement d’enregistrements audio dans les prochains jours.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂