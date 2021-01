La NASA prolonge ses missions scientifiques planétaires sur Mars et Jupiter

La NASA est prête à donner des missions à Mars et Jupiter un peu plus de temps pour poursuivre leurs enquêtes, bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’ils finiront leurs missions prolongées.

le Junon la mission orbitale à Jupiter sera prolongée de quatre ans et la Perspicacité mission d’atterrissage sur Mars deux sur la base de la production de « science exceptionnelle » de chaque mission, selon un comité d’examen indépendant de la NASA cité dans un communiqué de presse .

Mais il y aura des défis associés aux extensions de mission.

En photos: La vue imprenable de Juno sur Jupiter

Les marges de puissance d’InSight « devraient atteindre des niveaux extrêmement bas au cours de la ME proposée [extended mission], » le comité d’examen a noté , ajoutant que le vaisseau spatial devra probablement mettre en œuvre des mesures d’économie d’énergie pour que la mission continue au-delà de la fin juillet 2021. Même compte tenu de ces mesures, si la poussière s’accumule au-delà d’un certain seuil, les panneaux solaires de l’atterrisseur risquent de ne pas consommer suffisamment d’énergie pour continuer la mission jusqu’à la fin de son extension, en décembre 2022.

De même, rien ne garantit que Juno poursuivra ses travaux jusqu’à sa nouvelle date de fin en 2025, en raison de l’environnement de rayonnement intense dans lequel l’engin spatial fonctionne. Cela dit, le comité d’examen a noté que Juno dispose d’instruments et de marges de puissance sains, ce qui lui permet de continuer à travailler bien au-delà de sa mission principale. Des observations supplémentaires contribueront à la planification de la prochaine Europa Clipper mission de regarder une lune glacée de Jupiter, a noté le panneau.

Les nouvelles missions scientifiques planétaires arrivent d’abord à destination avec une mission primordiale, car elles reçoivent un mandat, un calendrier et un budget scientifiques de base. Tous les trois ans par la suite, la Division des sciences planétaires de la NASA doit demander un examen pour justifier une mission prolongée. Les propositions sont envoyées à des groupes d’experts indépendants ayant une formation en science, opérations et gestion de mission, a écrit Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA réponse au processus de cette année dans une lettre datée du vendredi (8 janvier) .

Les présentations de conférence, les publications de revues et d’autres mesures de la production scientifique sont prises en compte pour évaluer la valeur de la poursuite du travail d’une mission, ainsi que des aspects pratiques tels que le budget disponible et la santé du vaisseau spatial.

La NASA a noté l’intérêt de permettre aux missions planétaires de poursuivre leur travail, car les coûts de développement de la mission, de construction d’instruments et de lancement d’engins spatiaux sont déjà tous payés.

« Les missions prolongées tirent parti des investissements importants de la NASA, permettant la poursuite des opérations scientifiques à un coût bien inférieur à celui du développement d’une nouvelle mission », NASA dit dans le communiqué de presse . «Dans certains cas, les extensions permettent aux missions de continuer à acquérir de précieux ensembles de données de longue durée, tandis que dans d’autres cas, elles permettent aux missions de visiter de nouvelles cibles, avec des objectifs scientifiques entièrement nouveaux.

Juno se poursuivra jusqu’en septembre 2025 tant que la santé du vaisseau spatial le permettra; comme l’engin spatial opère régulièrement dans des zones de rayonnement intense autour de Jupiter, il existe une certaine incertitude quant à la prévision de la durée de vie des instruments et des composants dans l’environnement pénible.

« Le vaisseau spatial Juno et son équipe de mission ont fait des découvertes à propos de la structure intérieure, du champ magnétique et de la magnétosphère de Jupiter, et ont trouvé que sa dynamique atmosphérique était bien plus complexe que les scientifiques ne le pensaient auparavant », a déclaré la NASA dans le même communiqué de presse.

« Le [extended] La mission poursuivra non seulement les observations clés de Jupiter, mais étendra également ses enquêtes au système jovien plus large, y compris les anneaux de Jupiter et les grandes lunes, avec des observations ciblées et des survols rapprochés prévus des lunes Ganymède, Europe et Io », a ajouté l’agence.

InSight a fait face à de nombreux défis en déployant un instrument de sonde thermique surnommé le «mole» souterrain; la la sonde continue de remonter à la surface malgré plusieurs essais . Mais le vaisseau spatial a également obtenu une prolongation jusqu’en décembre 2022. Les équipes continueront d’essayer de placer la sonde thermique sous le sol, mais avec une faible priorité, a déclaré la NASA.

La NASA a noté que la mission a pu déployer une station météorologique et un sismomètre qui étudient l’intérieur de Mars; ce dernier instrument a des applications pour comprendre comment des planètes rocheuses comme la Terre ont évolué.

« Recherche et identification tremblements de terre , l’équipe de la mission a collecté des données démontrant clairement la robuste activité tectonique de la planète rouge et a amélioré nos connaissances de la dynamique atmosphérique, du champ magnétique et de la structure intérieure de la planète « , a déclaré la NASA. » La mission étendue d’InSight se concentrera sur la production d’une , jeu de données sismiques de haute qualité. «

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.