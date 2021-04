La NASA prolonge la mission de haut vol de l’hélicoptère Mars Ingenuity sur la planète rouge

De la NASA Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars continuera à voler pendant 30 jours supplémentaires (au moins), sur une mission prolongée qui testera la capacité de l’hélicoptère à être un «éclaireur», a annoncé l’agence aujourd’hui (30 avril).

Ingenuity devait à l’origine opérer pendant 30 jours sur Mars, conduisant une mission de démonstration technologique conçue pour tester si un vol contrôlé et motorisé est possible sur Mars. Cependant, avec le succès de ses trois premiers vols, la NASA a décidé d’étendre la mission d’hélicoptère de 30 sols supplémentaires et de la déplacer dans une « phase de démonstration des opérations » qui testera les capacités supplémentaires de l’engin. (Un sol, ou jour de Mars, est environ 40 minutes de plus qu’un jour de la Terre.)

«Après avoir évalué les stratégies scientifiques de la persévérance, il est possible d’étendre la démonstration d’ingéniosité à une nouvelle phase», a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA au siège de la NASA, lors d’une conférence de presse aujourd’hui, faisant référence au Rover de persévérance , qui a atterri avec Ingenuity en février dernier et a soutenu le programme de vol de l’hélicoptère.

Vidéo: Admirez la vue sur Mars depuis le quatrième vol de l’hélicoptère Ingenuity

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity, vu ici lors de son quatrième vol le 30 avril 2021 sur une photo du rover Perseverance, recevra 30 sols supplémentaires (jours martiens) à explorer après une extension de mission. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

«Pour qu’Ingenuity entre maintenant dans une nouvelle phase de démonstration opérationnelle, notre équipe a été extrêmement heureuse et fière», a déclaré MiMi Aung, chef de projet Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, lors de la même conférence. « C’est comme si Ingenuity passait de la phase de démonstration de test à, maintenant, la nouvelle phase de démonstration, où nous pouvons montrer comment les giravions peuvent être utilisés. »

Aung a parlé alors que son équipe attendait le mot d’Ingenuity de son quatrième vol sur Mars, qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Ce vol a été un succès et le plus rapide et le plus éloigné d’Ingenuity à ce jour.

Le 19 avril , Ingenuity a effectué son premier vol, s’élevant de la surface de la planète rouge, planant et atterrissant en toute sécurité. Cet événement historique a été suivi par trois vols supplémentaires – dont un juste ce matin – qui s’est déroulé de manière transparente, mettant en valeur le 4 lb. (1,8 kilogrammes) des capacités de l’engin, qui sont impressionnantes compte tenu de la faible atmosphère de Mars.

Cependant, les vols jusqu’à présent ont nécessité Perseverance pour rester à proximité. Le rover a capturé des images des vols et sert de lien de communication entre Ingenuity et le contrôle de mission. La mission d’Ingenuity devait donc s’arrêter après 30 jours et jusqu’à cinq vols afin que Perseverance puisse se diriger vers sa propre mission scientifique.

Mais alors que les responsables de la NASA avaient ce plan initial conservateur qui garantirait qu’Ingenuity n’empièterait pas sur le travail de Perseverance, l’hélicoptère a fonctionné tellement au-dessus des attentes qu’ils pensent pouvoir continuer les opérations avec Ingenuity et ne pas interférer avec les objectifs de Perseverance, qui impliquent la chasse. pour les signes de la vie antique sur Mars et la collecte d’échantillons pour un retour futur sur Terre.

La persévérance sera plus éloignée de l’ingéniosité lors de la nouvelle phase de vol, mais l’équipe pense que le duo sera toujours en mesure de communiquer efficacement. De plus, Perseverance ne prendra pas le temps de documenter les vols effectués par Ingenuity au cours de sa mission prolongée.

« Ce que nous n’allons plus faire, ce qui a pris énormément de temps, c’est d’imaginer les vols des hélicoptères. C’est ce qui nous a empêché de continuer la mission scientifique d’une manière ou d’une autre », Jennifer Trosper, Le chef de projet adjoint du rover Perseverance chez JPL, a déclaré à 45secondes.fr lors de la conférence de presse.

Ingenuity a effectué son quatrième vol ce matin, après un retard d’un jour causé par un problème qui s’est produit auparavant. Le cinquième vol aura probablement lieu dans environ une semaine, a déclaré Aung.

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity a capturé cette photo de son ombre sur la surface martienne lors de son deuxième vol le 22 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les vols quatre et cinq aident à faire la transition d’Ingenuity vers sa phase de mission prolongée, a-t-elle ajouté. Et le cinquième saut sera un aller simple vers une toute nouvelle zone de vol

« Nous allons nous éloigner de l’hélicoptère; en fait, l’hélicoptère s’éloigne de nous pour aller à un endroit différent », a déclaré Trosper.

Ingenuity volera probablement sur le nouveau site une ou deux fois au cours du mois de mai, a déclaré Trosper, tandis que l’équipe de la mission continue d’explorer les capacités de détection et d’imagerie de l’hélicoptère.

Comme l’indique ce calendrier prévu, la cadence de vol d’Ingenuity ralentira un peu pendant la mission prolongée, passant d’un vol tous les quelques jours à un toutes les deux à trois semaines, a déclaré Trosper.

Cette vue agrandie de l’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity montre le rover Perseverance et ses traces depuis les airs le 25 avril 2021. (Cette photo a été recadrée pour que le rover soit plus clairement visible.) (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Et cet objectif de 30 sol n’est pas une échéance difficile pour la mission prolongée.

«Nous allons voir comment ça se passe», a déclaré Glaze à ce sujet. «Nous allons regarder les performances, nous allons voir le type de produits de données que nous pouvons récupérer et voir comment les deux systèmes de vol fonctionnent ensemble, avec Perseverance qui prend la tête et est très concentré sur cette science. . «

Et, a-t-elle ajouté, «après cette période de 30 sols, nous évaluerons où nous en sommes… nous vérifierons l’état de santé de l’hélicoptère, nous verrons en quoi il est utile à Persévérance ou s’il y a des impacts sur la capacité de Persévérance pour faire son travail scientifique de base. Et nous évaluerons la situation dans son ensemble et verrons où nous en sommes à ce moment-là. Il y a donc un potentiel pour aller au-delà de cela; nous devrons vouloir l’évaluer après 30 jours. «

Mais les jours de vol d’Ingenuity seront définitivement terminés d’ici la fin du mois d’août.

« Le » Ce moment donnera à l’équipe de rover le temps de conclure ses activités scientifiques prévues et de se préparer à la conjonction solaire – la période à la mi-octobre où Mars et la Terre sont sur les côtés opposés du soleil, bloquant les communications. » Des responsables de la NASA ont écrit dans un communiqué aujourd’hui .

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.