La NASA prévoit de tester le module spatial d’atterrissage sur Mars pour rendre l’exploration interplanétaire moins chère

La NASA ainsi qu’un certain nombre d’autres agences spatiales ont effectué de nombreuses missions réussies sur Mars et explorent actuellement la surface martienne pour un certain nombre de raisons. Au total, la NASA elle-même a atterri sur Mars environ 9 fois jusqu’à présent. Cependant, l’agence spatiale veut maintenant savoir ce qu’il faudrait pour s’écraser sur une autre planète et comment s’y prendre.

La NASA teste actuellement une toute nouvelle façon d’atterrir à la surface de Mars et d’autres planètes similaires, dans laquelle, au lieu d’opter pour un atterrissage en douceur, ils prévoient d’écraser leurs véhicules.

L’agence spatiale américaine venait mené avec succès leur mission DART, dans lequel ils ont écrasé un satellite de base sur la lune Didymos du mini astéroïde Dimorphos. La NASA prévoit d’adopter une approche similaire avec sa dernière expérience, mais cette fois-ci, l’objectif est de assurer un minimum de dommages au vaisseau spatial d’atterrissage forcé.

À cette fin, la NASA a conçu un nouvel atterrisseur expérimental appelé SHIELD ou Simplified High Impact Energy Landing Device. Le nouvel atterrisseur utilise une base pliable en forme d’accordéon, qui fonctionne d’une manière similaire au zone de déformation d’une voiture. Cela permettrait à la NASA de construire une superstructure qui serait sans impact, au-dessus de la structure de base.

Pour tester si cette théorie est plausible, une équipe de scientifiques et d’ingénieurs a abandonné un prototype grandeur nature de l’atténuateur pliable du SHIELD, qui consistait en une pyramide inversée d’anneaux métalliques qui absorberait la majorité de l’impact. Ils ont également équipé la superstructure de l’avion de quelques ordinateurs, d’une radio, d’un smartphone et d’un accéléromètre pour évaluer l’impact auquel l’électronique devrait faire face.

Le SHIELD a été largué à une vitesse de 110 mph pour imiter la façon dont il atterrirait sur Mars. Normalement, les engins spatiaux atteignent des vitesses allant jusqu’à 14 500 mph avant d’entrer dans la basse atmosphère de Mars. Cependant, la traînée atmosphérique réduit considérablement cette vitesse.

En cas de succès, cette nouvelle conception contribuera à réduire considérablement le coût de l’atterrissage sur Mars en simplifiant l’entrée, l’atterrissage et l’expansion des options sur Mars et même au-delà de la planète rouge. «Nous pensons que nous pourrions aller dans des zones plus dangereuses, où nous ne voudrions pas risquer d’essayer de placer un rover d’un milliard de dollars avec nos systèmes d’atterrissage actuels. Peut-être pourrions-nous même en atterrir plusieurs à différents endroits difficiles d’accès pour construire un réseau », a déclaré Lou Giersch du JPL de la NASA, chef de projet du SHIELD, sur le blog de la NASA.

