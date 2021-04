La NASA pourrait tenter un vol en hélicoptère sur le 1er Mars lundi

Le premier hélicoptère sur Mars est à nouveau prêt à tenter un vol historique sur un autre monde.

La NASA tentera le premier vol de son hélicoptère Mars Ingenuity dès lundi 19 avril après que le petit drone ait passé un test critique ce week-end. L’hélicoptère devrait décoller lundi à 3 h 30 HAE (7 h 30 GMT), a annoncé la NASA aujourd’hui (17 avril).

Il faudra plusieurs heures pour que les données de ce premier vol atteignent la Terre, a déclaré la NASA dans un communiqué. Vous pouvez regarder cet événement en direct sur 45secondes.fr et via NASA TV, à partir de 6 h 15 HAE (10 h 15 GMT). La NASA tiendra également une mise à jour après le vol à 14 h HAE (18 h GMT).

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity, vu ici en gros plan depuis le rover Perseverance, tentera son premier vol le 19 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Le vol historique – le premier vol propulsé sur une autre planète – était initialement ciblé pour le 11 avril, mais retardé par un problème de minuterie lors d’un test avant le vol le 9 avril. Ingenuity a depuis passé plusieurs nouveaux tests, le plus récemment le vendredi 16 avril lorsque le drone a effectué un contrôle de rotation critique de ses quatre rotors.

L’hélicoptère Ingenuity de 85 millions de dollars est arrivé sur Mars à bord du rover Perseverance le 18 février lorsque ce dernier a atterri dans une région connue sous le nom de Jezero Crater. L’hélicoptère est une démonstration technologique pour tester des drones volants sur d’autres mondes.

L’ingéniosité est petite, mesure 48 centimètres de haut et pèse environ 4 livres. (1,8 kilogrammes). Il porte une caméra pour prendre des photos aériennes et est alimenté par un seul panneau solaire perché au sommet de ses pales de rotor.

Si tout se passe bien, Ingenuity décollera d’un terrain plat, son aérodrome martien, et volera à une hauteur de 3 mètres avant d’atterrir 40 secondes plus tard. Le rover Perseverance, quant à lui, surveillera le vol à une distance de sécurité de 16 pieds (5 m) et tentera de le capturer devant la caméra.

Ingenuity devrait effectuer une série de vols d’essai de plus en plus longs et de plus en plus longs sur une période de 30 sol (jour martien) avant de terminer sa mission. Le rover Perseverance surveillera les progrès de l’hélicoptère avant de poursuivre sa propre mission de recherche de signes de vie ancienne sur Mars et de collecter des échantillons pour de futures recherches.

