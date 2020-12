La NASA peaufine les plans de sa mission Mars Ice Mapper

Lorsque l’administration du président Donald Trump a soumis sa demande de budget à la NASA pour cet exercice en février, les documents contenaient une surprise pour les scientifiques planétaires: l’annonce d’une nouvelle mission baptisée Mars Ice Mapper .

Mais les documents de demande de budget ne regorgent pas de détails sur la mission et la NASA a gardé le silence sur le nouveau projet, afin de comprendre l’histoire de Mars Ice Mapper a été difficile. Les détails restent rares, mais les responsables de la NASA ont offert un peu plus d’informations sur les origines et les objectifs de la mission lors d’une réunion tenue le mois dernier, appelant Mars Ice Mapper une tentative de tirer parti d’une opportunité spécifique et inattendue avec des implications pour une foule de priorités de la NASA.

« Mars Ice Mapper provient des objectifs au niveau de l’agence de la NASA », a déclaré Lori Glaze, directrice de la Division des sciences planétaires de l’agence, lors d’une réunion du Comité consultatif de la science planétaire de la NASA qui s’est tenue virtuellement le 30 novembre. » Glace de Mars les réserves sont apparues comme une exigence de concentration et donc un besoin, non seulement pour la valeur scientifique, mais aussi en préparation de l’exploration humaine. «

Et la NASA a eu de la chance: le Agence spatiale canadienne (CSA) a révélé qu’il souhaitait fournir un instrument radar à ouverture synthétique à un orbiteur de Mars. Cette technologie utilise une antenne mobile et une géométrie complexe pour créer des cartes détaillées montrant l’activité géologique et les changements environnementaux, entre autres caractéristiques.

Un tel instrument ne serait pas la première capacité radar en orbite autour de la planète rouge: Mars Express vaisseau spatial et NASA Orbiteur de reconnaissance de Mars transporter des instruments radar peu profonds. Et Vénus en particulier a déjà été la cible d’instruments radar à ouverture synthétique, car son atmosphère épaisse rend difficile l’étude de la surface à distance.

« La NASA travaille actuellement à établir le cadre permettant des partenariats commerciaux potentiels internationaux pour la mise en œuvre du Mars Ice Mapper dans le cadre du plan de l’agence », a déclaré Glaze. « Nous avons dû les identifier pour comprendre à quoi ressemble réellement l’architecture de la mission. »

Le directeur adjoint de Glaze, Eric Ianson, a parlé plus en détail de la mission lors de la même présentation, notant qu’en plus de l’ASC, les partenaires internationaux de la conversation sur Mars Ice Mapper incluent le Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et l’Agence spatiale italienne (ASI), et que la mission pourrait viser un lancement dès 2026.

Ce calendrier est vital pour les priorités de l’agence, a déclaré Ianson. «Trouver de la glace de sol accessible est une ressource in situ essentielle pour l’exploration, et cela aidera vraiment à déterminer où se trouvent les meilleurs endroits pour atterrir sur Mars», a-t-il déclaré. « Si nous prévoyons une exploration humaine au milieu des années 2030, nous devons commencer à obtenir des informations dès le milieu des années 2020 sur les endroits où nous devrions planifier ces futures missions. »

La prochaine mission de la NASA sur Mars, le rover surnommé Persévérance , atterrira sur la planète rouge en février, mais l’incursion ultérieure de l’agence est encore quelque peu instable. La NASA et son homologue européen prévoient de lancer une campagne multispacecraft pour récupérer des échantillons mis en cache par Perseverance plus tard dans les années 2020, mais cet effort suivra nécessairement son prédécesseur. Et au-delà du travail de retour d’échantillons, l’agenda de la NASA pour Mars était, avant Ice Mapper, inconnu.

Si Mars Ice Mapper commence effectivement à étudier la planète rouge plus tard cette décennie, la mission comblerait cette lacune tout en offrant à la fois aux scientifiques et aux visiteurs potentiels de Mars des informations précieuses. «De nombreuses études ont identifié de la glace près de la surface, c’est-à-dire les 10 premiers mètres [33 feet] – aussi critique pour la science que pour la préparation de l’exploration humaine « , a déclaré Ianson. » Cela peut nous en dire long sur l’astrobiologie, l’histoire géologique et climatique et les processus modernes. «

En plus du satellite de cartographie des glaces lui-même, la mission pourrait entraîner le déploiement de nouveaux satellites de communication construits par des sociétés commerciales sur l’orbite de Mars. Ces compagnons ne seraient pas nécessaires au succès du Mars Ice Mapper lui-même, mais répondraient à la pénurie générale de support de communication pour les missions sur Mars, a ajouté Ianson, et c’est un projet qui, selon l’agence, intéresserait les partenaires commerciaux.

«Le concept de base est qu’il existe un vaisseau spatial de reconnaissance radar à ouverture synthétique qui volera sur une orbite polaire basse de Mars, mais il est également prévu de prévoir une constellation de satellites de relais de communication liés autour de Mars, opérant sur une orbite équatoriale à haute altitude». Dit Ianson. « Ce serait une opportunité de vraiment fournir d’excellents atouts de relais non seulement pour Ice Mapper mais aussi pour d’autres ressources qui sont actuellement sur Mars. »

Glaze et Ianson n’ont pas approfondi le problème des communications sur Mars, mais c’est un domaine où les ressources sont déjà rares – et pourraient devenir encore plus rares si une autre partie de la même demande de budget qui a dévoilé Mars Ice Mapper se présente. Dans le même document, l’administration Trump a proposé interrompre le financement de l’Odyssée de Mars 2001 , qui sert de satellite relais pour les missions de surface de la NASA en plus de mener ses propres travaux scientifiques.

Malgré les incertitudes persistantes, le processus de planification de la mission avance toujours plus vite que le processus de budgétisation qui a amené Mars Ice Mapper sur les lieux. La demande de budget publiée en février concernait l’exercice 2021, qui a débuté le 1er octobre.

Les deux chambres du Congrès ont convenu d’un budget final pour l’année hier (20 décembre) et ont dû adopter une troisième «résolution permanente» visant à prolonger le financement gouvernemental d’un dernier jour afin de laisser le temps aux formalités bureaucratiques de envoyer la dernière langue à Trump.

