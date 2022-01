La NASA partage une vidéo de visualisation de la nébuleuse de la tête de singe, les utilisateurs des médias sociaux sont restés stupéfaits

06 janvier 2022 21:12:11 IST

L’agence spatiale américaine National Aeronautics and Space Administration (NASA) a récemment partagé une vidéo de visualisation sur sa page Instagram qui présente Monkey Head Nebula.

La NASA a partagé la vidéo à couper le souffle avec une légende qui se lit comme suit : « Explorez la nébuleuse de la tête de singe ! ». L’agence spatiale a également informé les utilisateurs des médias sociaux que la visualisation spectaculaire de Hubble se trouve à environ 6 400 années-lumière.

Hubble est un grand télescope spatial qui a été lancé en orbite terrestre basse par la Nasa en 1990. Il a photographié la nébuleuse de la tête de singe pour son 24e anniversaire en 2014.

Regardez la vidéo incroyable ici

https://www.instagram.com/reel/CYWmuqyBK7q/

Depuis qu’elle a été partagée par la NASA, la vidéo unique en son genre a recueilli près de 35 000 likes et les chiffres ne font qu’augmenter. Plusieurs utilisateurs d’Instagram ont également réagi à la vidéo.

La NGC 2174, également connue sous le nom de Monkey Head Nebula, est une région de formation d’étoiles dans l’espace sombre. Dans cette région, les étoiles naissantes brillantes illuminent le gaz environnant avec un rayonnement énergétique près du centre de la nébuleuse.

Selon la NASA, ce rayonnement associé à de forts vents stellaires érode le gaz à plus faible densité. Selon l’agence spatiale, des poches de gaz à plus haute densité résistent à cette érosion et forment des piliers et des pics le long du bord intérieur du nuage à peu près circulaire.

La NASA est très active sur Instagram et partage souvent des types de vidéos étonnantes similaires qui attirent l’attention de beaucoup.

En décembre de l’année dernière, l’agence spatiale a partagé un clip du récif cosmique et l’a légendé : « Sous l’eau ou interstellaire ? ». La NASA a également fourni des détails, ajoutant que la zone de formation d’étoiles massive est surnommée « Cosmic Reef » en raison de ses similitudes avec le monde sous-marin.

Le récif cosmique est à 163 000 années-lumière et comprend deux nébuleuses – NGC 2014, une grande nébuleuse rouge et NGC 2020, une plus petite nébuleuse bleue.

Regardez l’incroyable vidéo ici

https://www.instagram.com/reel/CW36lVMF8iu/?

Que pensez-vous de ces vidéos incroyables?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂