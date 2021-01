La NASA partage une image du reste de supernova RCW 103 capturé par Chandra

22 janv.2021 12:48:11 IST

La NASA a partagé une image éblouissante d’une supernova capturée par le télescope Chandra X-ray Observatory. La NASA a partagé l’image sur sa page Instagram, en écrivant: « La source lumineuse au centre du reste de supernova RCW 103 est une étoile à neutrons. La matière dans une étoile à neutrons est si serrée qu’une quantité de la taille d’un cube de sucre de matériau d’étoile à neutrons. pèserait plus d’un milliard de tonnes – à peu près le poids du mont Everest! » Selon un déclaration par Chandra X-Ray Observatory, la source compacte au centre de RCW 103 est les restes d’une explosion de supernova située à environ 9 000 années-lumière de la Terre.

La source lumineuse au centre du résidu de supernova RCW 103 est une étoile à neutrons.⭐ La matière dans une étoile à neutrons est si serrée qu’une quantité de la taille d’un cube de sucre de matériau d’étoile à neutrons pèserait plus d’un milliard de tonnes – environ le poids du mont Everest. pic.twitter.com/hj67R8pdXc – Observatoire Chandra (@chandraxray) 15 janvier 2021

Dans l’image, il y a trois bandes de rayons X détectées par Chandra. Les rayons X les plus faibles de Chandra sont rouges, la bande moyenne est verte, tandis que le bleu indique les rayons X les plus énergétiques. La source de rayons X bleu vif au milieu de RCW 103 est appelée sa source centrale – 1E 1613.

Selon un communiqué de l’équipe Chandra, RCW 103 est l’un des « pulsars les plus extrêmes, ou étoiles à neutrons en rotation, jamais détectés ».

Il y a quelque temps, les astronomes avaient convenu que 1E 1613 était une histoire de neutrons et maintenant ils ont découvert qu’il pourrait en fait s’agir d’une étoile à neutrons hautement magnétisée (magnétar). Cependant, le temps nécessaire pour tourner est des milliers de fois plus long que n’importe quel pulsar jamais observé. En 2016, un instrument à bord du télescope Swift de la NASA a capturé la libération d’une courte rafale de rayons X à partir de 1E 1613. La source a présenté des fluctuations intenses et extrêmement rapides similaires aux magnétars.

Les magnétars possèdent les champs magnétiques les plus puissants de l’univers et peuvent éclater avec d’énormes quantités d’énergie.

Les données d’un trio de télescopes à haute énergie et les données d’archives de Chandra, Swift et XMM-Newton de l’ESA ont confirmé que 1E 1613 a les propriétés d’un magnétar, ce qui en fait seulement le 30e magnétar connu.

.

