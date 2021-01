La NASA partage l’image Hubble de l’éblouissante «  galaxie des feux d’artifice  » sujette aux supernovae NGC 6946

13 janv.2021 13:57:49 IST

L’agence spatiale américaine NASA partage périodiquement des images fascinantes de l’espace extra-atmosphérique, révélant des sites éthérés et invisibles dans des détails vifs et rêveurs. Vendredi, l’agence partagé vues inédites de la galaxie NGC 6946, mieux connue sous le nom de «galaxie des feux d’artifice», qui est témoin de fréquentes supernovae volatiles qui donnent l’illusion d’un feu d’artifice. L’image montre une supernovae du NGC 6946, l’une des dix observées dans la galaxie, selon la NASA. Par rapport à NGC 6946, la Voie lactée ne compte en moyenne qu’un à deux événements de supernova par siècle, a déclaré l’agence dans un communiqué.

La galaxie réside à 25,2 millions d’années-lumière, le long de la frontière des constellations septentrionales de Céphée et Cygne (le cygne). Les images époustouflantes ont été capturées par le télescope spatial Hubble de la NASA / ESA et montrent les étoiles, les bras en spirale et d’autres environnements de NGC 6946 avec des détails phénoménaux. Il a été capturé par une paire de chercheurs ESA / Hubble et NASA, A Leroy et KS Long, respectivement.

Selon NASA, les observateurs d’étoiles peuvent s’émerveiller devant NGC 6946 car il s’agit d’une galaxie face à face, ce qui signifie que les observateurs la voient à tout moment face à eux. Si la galaxie peut être vue de côté, alors elle est connue comme une galaxie de bord. La galaxie des feux d’artifice est une galaxie spirale intermédiaire, ce qui signifie que la structure de NGC 6946 se situe entre une spirale pleine et une galaxie spirale barrée, avec juste une légère barre en son centre.

NGC 6946 est également une galaxie en étoile, ce qui signifie qu’elle subit un taux de formation d’étoiles exceptionnellement élevé. L’observatoire de Chandra de la NASA a révélé trois des plus anciennes supernovas jamais détectées dans les rayons X de la galaxie.

.

